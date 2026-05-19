Triple baja en el Barça: Emil Nielsen, Domen Makuc y Antonio Bazán no continuarán

El Barça hizo oficial lo que era un secreto a voces. El club azulgrana confirmó que Domen Makuc, Emil Nielsen y Antonio Bazán no continuarán en la disciplina blaugrana al término de la presente temporada. Los tres jugadores abandonarán la entidad culé este verano, una vez finalicen sus respectivos contratos.

Aunque Domen Makuc, Emil Nielsen y Antonio Bazán disputarán este viernes su último partido en el Palau Blaugrana, todavía tienen por delante la posibilidad de ampliar su palmarés con dos títulos más esta temporada: la Copa del Rey, que se celebrará en Alicante del 5 al 7 de junio, y la EHF Champions League, cuya Final Four tendrá lugar en Colonia los días 13 y 14 de junio. Por ello, los tres aún pueden despedirse del Barça levantando dos nuevos trofeos.

Sin duda, la baja más sensible es la de Emil Nielsen. El portero danés está considerado actualmente como uno de los mejores guardametas del balonmano mundial, si no el mejor, y se había convertido en una pieza fundamental en los éxitos del Barça durante las últimas temporadas. Para cubrir su marcha, el club azulgrana ya confirmó la incorporación de Sergey Hernández, internacional español y portero de primer nivel que llegará con la misión de llenar el vacío dejado por Nielsen.

También resulta especialmente dolorosa la salida de Domen Makuc. Tras superar una gravísima lesión en 2023, el primera línea esloveno atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera, destacando por su desequilibrio en el uno contra uno, su capacidad de lanzamiento y su creciente peso en el juego ofensivo azulgrana. El Barça ya cerró el fichaje de Janus Smarason, un central experimentado, con facilidad para ver portería y que aportará liderazgo y veteranía en el vestuario culé, para ocupar su lugar.

Por último, Antonio Bazán también pondrá fin a su etapa en el Palau Blaugrana. El pivote navarro aterrizó en el Barça en el verano de 2024 con un contrato inicial de apenas cuatro meses, pero su rendimiento y compromiso terminaron consolidándole en la plantilla azulgrana durante dos temporadas. Cierra así su etapa en el Barça, al que llegó tras toda una vida vinculada al Helvetia Anaitasuna, con un palmarés en el que figuran dos Ligas Asobal y dos Supercopas Ibéricas conquistadas en las temporadas 2024/25 y 2025/26.

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Además de las salidas ya confirmadas, el Palau Blaugrana también vivirá la despedida de Filip Saric. El guardameta ha compaginado durante las últimas tres temporadas su papel como portero del Barça Atlètic con el de tercer guardameta del primer equipo, consolidándose como una de las piezas habituales en la dinámica de la sección azulgrana.