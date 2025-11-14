Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Los tres meses perfectos de Dani Fernández en el Barça

El extremo izquierdo aseguró a SPORT que habría firmado que las cosas le estuviesen yendo "la mitad de bien"

Dani Fernández, una garantía en el extremo diestro

Dani Fernández, una garantía en el extremo diestro / DANI BARBEITO

David Rubio

David Rubio

El Barça vivió el pasado verano una gran renovación y el extremo izquierdo cambió por completo. Se fueron el emblemático Aitor Ariño (Füchse Berlin) y Hampus Wanne (HOJ) y regresaron Ian Barrufet (cedido en Melsungen) y Dani Fernández (Stuttgart).

Formado en la cantera azulgrana, Dani Fernández volvía tras seis años de peregrinaje que le han servido para madurar y ganarse un puesto en los Hispanos. Sus primeras tres campañas como profesional las vivió en Cangas de Morrazo y las tres siguientes, en la Bundesliga.

El extremo izquierdo llegó al Palau totalmente consagrado, pero con muchas ganas "de seguir aprendiendo", tal y como ha admitido en más de una ocasión. Esta temporada está jugando una parte (la del cambio corto) y la otra la juega 'Barru' (cambio largo y defensa de 'dos').

Dani Fernández, en su plena madurez a los 24 años

Dani Fernández, en su plena madurez a los 24 años / DANI BARBEITO

"Esta rotación nos mantiene activos y ya nos hemos acostumbrado. Jugamos siempre, estamos ayudando al equipo y el distribuir los minutos es muy importante para no estar reventados al día siguiente", dijo el catalán a SPORT tras la victoria ante el Orlen Wisla Plock (30-24).

Dani Fernández está superando todas las previsiones en estos primeros tres meses. "Cuando llegué, habría firmado que nos estuviesen saliendo las cosas tan bien a mí y al equipo. Casi habría firmado la mitad de bien, así que ojalá sigan así mucho tiempo", recalca con una sonrisa pícara.

Alguien comentó a SPORT que el catalán tiene la garra de Víctor Tomàs y la muñeca de Juanín García. "Pufff, pues vaya dos con los que me comparó. Sobre todo la mala leche de Víctor, que tenía un carácter tremendo y mira, he cogido el '6' de Juanín. Ojalá, porque los dos fueron grandísimos extremos", señaló.

Dani Fernández es muy feliz en el Barça

Dani Fernández es muy feliz en el Barça / DANI BARBEITO

El canterano puso en valor "el carácter de todos, porque somos un equipo por encima de todo. Mira cómo se ha tirado Antonio (Bazán) a por una bola y cómo nos hemos sobrepuesto a no tener a Carlos (Ortega) en el banquillo. Hemos estado de sobresaliente y estamos orgullosos del trabajo realizado. Es nuestra identidad".

Por último, Jordi Ribera confía desde hace tiempo en Dani Fernández, quien apunta al Europeo. "Tengo que hacerlo bien en el Barça. Todos queremos ir y si te despistas, te quedas fuera. Jugar en la selección es fruto de nuestro trabajo diario en los clubs y para mí es un orgullo".

