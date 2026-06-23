El tercer 'fichaje' del Barça campeón de Carlos Ortega

Tras la enorme revolución del pasado verano con 10 bajas y ocho altas que no impidieron conseguir esta temporada un sensacional 'siete de siete' con la Champions como colofón, el Barça de Carlos Ortega no vivirá tantas novedades y las operaciones se reducirán a un tercio.

La cita de Colonia sirvió para despedir a lo grande al portero Emil Nielsen con destino al Veszprém (no descarten su regreso en 2028), al central Domen Makuc (Kiel) y al pivote Antonio Bazán (apunta al Helvetia Anaitasuna de Plata). Las caras nuevas anunciadas con el meta Sergey Hernández (Magdeburgo) y el central Janus Smarason (Pick Szeged), además de un posible aumento en el rol de Oscar Grau.

Sin embargo, Carlos Ortega no estaba dispuesto a perder otra pieza en la plantilla de cara a otra temporada en la que el equipo tratará de optar a todos los títulos, con la Supercopa de Catalunya, la Supercopa Ibérica y el Mundial de Clubs ya en el primer mes y medio de competición.

San Felipe no tiene problemas para ir al choque / DANI BARBEITO

Con las actuales limitaciones presupuestarias, tocaba mirar a la cantera y ahí emerge un jugador de futuro capaz de hacerlo bien ya en el presente. Se trata de Oriol San Felipe, un lateral izquierdo de 20 años nacido el 26 de abril de 2006 en Montcada i Reixach, la misma localidad que el jugador de fútbol sala Sergio González.

Una de las premisas de esta nueva filosofía es buscar primero en la casa y trabajar con cesiones para que los jugadores vayan madurando. Así se hizo con Ian Barrufet en el Melsungen y los resultados fueron magníficos. Otros salen traspasados y sus carreras se siguen con atención, como Dani Fernández (Cangas y después Stuttgart) o ahora el prometedor lanzaroteño Miguel Ángel Martín (Torrelavega) o el meta Filip Saric (Villa de Aranda).

Ortega siempre ha destacado la progresión de Oriol San Felipe, ya que en su opinión es un jugador con mucho margen de mejora que ya puede ser muy útil en tareas defensivas. Y en este Barça hay minutos si se quiere defender. Y si no, que se lo digan a Djordje Cikusa, clave en la final de la Champions con un robo histórico.

Oriol San Felipe, en tareas defensivas junto a Oscar Grau / DANI BARBEITO

Campeón de Europa juvenil con los Hispanos (fue elegido en el siete ideal del torneo), viene de ser un jugador fundamental en el Barça Atlètic por su trabajo defensivo y sus 53 goles en 28 partidos. Además, disputó cuatro en Liga ASOBAL con el primer equipo y marcó ocho tantos.

Pese a su juventud, la idea es que tenga ficha del primer equipo y empiece a jugar de manera muy paulatina en un papel que podría ser similar al de Djordje Cikusa como 'segundo' en el otro lado de la defensa, aunque con menos protagonismo en teoría. Con 1,95 metros de altura, aún tiene que ir cogiendo bastante peso, pero ya sabe utilizar muy bien su cuerpo.

"Llevamos años tratando de incorporar jugadores que sean polivalentes o que puedan defender en varias posiciones", explicó Carlos Ortega durante su visita a SPORT tras conquistar la decimotercera Champions del club (y no 12 como esgrime la EHF). Oriol San Felipe apunta muy alto, pero hay que ir con pies de plomo.