Suerte dispar en Europa para el Granollers del futuro crack azulgrana Marcos Fis

Una temporada más, el Fraikin Granollers volvió a obrar el milagro de los panes y los peces para alzarse con la tercera posición en la Liga NEXUS ENERGÍA ASOBAL y lograr uno de los cuatro billetes para la próxima edición de la Liga Europea de la EHF.

Las otras tres plazas son para el Dicorpebal Logroño La Rioja como subcampeón liguero, para el IRUDEK Bidasoa Irun como subcampeón de la Copa del Rey (perdió la final contra el Barça, que estará en la Champions) y para el Bathco Torrelavega por la invitación (wild card) que recibió de parte de la EHF.

A las órdenes de Antonio Rama y con un Antonio García como 'segundo' que debutará esta temporada como primer entrenador en el ascendido Cajasol BM Proin sevillano, el gran protagonista del pasado curso fue Marcos Fis.

El cuadro vallesano irá a por todas en Europa / BM GRANOLLERS

El talento ciudadrealeño de tan solo 19 años, quien vestirá de azulgrana a partir de 2027, maravilló y tomó galones sin dudarlo pese a su juventud. Eso sí, ahora vive días amargos tras la derrota de España ante Eslovenia en los cuartos del Europeo sub'20.

El Fraikin Granollers estuvo este viernes en el sorteo de la fase de grupos de la Liga Europea y lo cierto es que no le acompañó demasiado la suerte, ya que estará en el Grupo E junto a uno de los 'cocos', el SG Flensburg-Handewitt.

El equipo del norte de Alemania, campeón en 2024 y en 2025, han perdido al meta exazulgrana Kevin Möller, al genio danés Simon Pytlick, a su compatriota Lukas Jorgensen y aún no contará esta temporada con los hermanos lusos Kiko y Martim Costa. Sí están el fichaje estrella galo Aymeric Minne, el germano Marko Grgic, el noruego Tonnesen y los daneses Kirkelokke y Emil Jakobsen.

Los otros dos equipos del grupo son el ACS HC Buzau rumano con el meta Eugen Craciunescu, el montenegrino Nemanja Grbovic o el lituano Zanas Virbauskas (ex del Ademar) y el Aguas Santas Milaneza, un equipo formado íntegramente por jugadores portugueses como el Miguel Baptista, ex del Frigoríficos Cangas.

El Bidasoa comparte el Grupo B con el Limoges galo que dirige el exjugador blaugrana Alberto Entrerríos y cuenta con Joan Azkue, el Hafnarfjordur islandés y el Marítimo luso. En el G, el BM Logroño se enfrentará al Eurofarm Pelister macedonio, al Gummersbach alemán que entrena el exazulgrana Sigurdsson y al Gdansk polaco. Y el Bathco Torrelavega se medirá en el F al Benfica luso de Javi Rodríguez, al Karvina checo y al Holstebro danés.

Los dos primeros de los ocho grupos accederán a la segunda fase de la Liga Europea, junto a los dos últimos de los seis grupos de la Champions League que disputará el Barça de Carlos Ortega, vigente campeón. Es decir, 28 equipos que se enfrentarán en 14 eliminatorias a ida y vuelta. Los 14 ganadores y los quintos de la segunda ronda de la Champions jugarán los octavos