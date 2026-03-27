Sprint final del Barça para certificar un nuevo título de liga

El Barça, después del parón de selecciones, regresa a la competición con una nueva jornada de la Liga ASOBAL en la que reciben en el Palau Blaugrana al Recoletas al Caserío Ciudad Real (12.30h, Esport3 y LaLiga+).

El recién ascendido llega al Palau en una buena dinámica, sólo ha perdido uno de los últimos cuatro partidos con dos victorias en los últimos dos encuentros disputados. Se presenta situado en la octava posición de la tabla, con 20 puntos. Una cifra que lo convierte en el mejor de los tres conjuntos que subieron a la máxima categoría del balonmano nacional este curso.

Los de Carlos Ortega, por su parte, se encuentran ya a unos pocos puntos de certificar de forma matemática un nuevo título liguero y una victoria en casa les acercaría a ese objetivo. Al inicio de esta jornada 22, restan 18 puntos en juego y los azulgranas cuentan con un margen de 11 sobre el segundo clasificado, el Dicorpebal Logroño La Rioja.

En el partido de la primera vuelta disputado en el emblemático Quijote Arena, los azulgranas ya impusieron su dominio llevándose la victoria por un claro 27-37.

Ortega realizará rotaciones para este partido en el que tendrán descanso Ludovic Fabregas, Petar Cikusa, Viktor Hallgrímsson e Ian Barrufet; mientras que entrarán en la convocatoria Filip Saric y Manuel Ortega.

Recoletas para la Copa

Los dos jóvenes del filial se perdieron el partido de segunda ronda de Copa del Rey del Barça Atlètic, en el que se consiguió el pase a la tercera y última fase de la competición antes de la Final a 8.

Después de eliminar a dos ASOBAL, los azulgranas quedaron emparejados con el Recoletas Atlético Valladolid en el sorteo realizado este viernes en la sede de la Federación Española de Balonmano.