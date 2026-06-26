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BALONMANO
Sorteo de la EHF Champions League de balonmano con el Barça, hoy en directo
Sigue en directo el sorteo de la Champions League de balonmano
Tras volver a alzar el trofeo de la EHF Champions League en Colonia, el Barça conoce este viernes el camino que deberá recorrer para intentar revalidar el título.
Sigue aquí en SPORT todo el sorteo de la Champions de balonmano.
Para empezar, se sortea los grupos de la Champions League femenina.
El acto arranca con la explicación del nuevo formato de la EHF Champions League, que esta temporada pasa de 16 a 24 equipos. Un cambio que sigue la tendencia de los últimos años en las grandes competiciones europeas, como ya ocurrió en el fútbol.
El rival a batir
Evidentemente, el Barça será el rival a batir esta temporada después de conseguir levantar la última edición de la EHF Champions League. Eso sí, esta vez los azulgranas no contarán con jugadores tan importantes como Nielsen o Makuc.
El Barça, en el bombo 1
Estos son los bombos para el sorteo. El Barça, campeón de la última edición, en el bombo 1.
Los bombos de la Champions League 2026-2027
Bombo 1
Aalborg Håndbold (DIN)
Barça (ESP)
HBC Nantes (FRA)
SC Magdeburg (ALE)
One Veszprém HC (HUN)
Sporting Clube de Portugal (POR)
Bombo 2
Montpellier Handball (FRA)
Paris Saint-Germain (FRA)
Füchse Berlin (ALE)
MT Melsungen (ALE)
OTP Bank – PICK Szeged (HUN)
Industria Kielce (POL)
Bombo 3
HC Zagreb (CRO)
GOG (DIN)
Kolstad Handball (NOR)
Orlen Wisla Plock (POL)
FC Porto (POR)
CS Dinamo Bucuresti (RUM)
Bombo 4
SAH Aarhus (DIN)
HC Vardar 1961 (MKD)
RK Celje Pivovarna Lasko (SLO)
RK Partizan AdmiralBet (SRB)
HC Kriens-Luzern (SUI)
IFK Kristianstad (SUE)
Nuevo formato de Champions
Recordemos que el formato de la EHF CHampions League cambio de cara a la temporada que viene. Os lo explicamos.
En este nuevo formato, la primera fase de la competición iniciará con seis grupos de cuatro equipos cada uno en los que se jugará a ida y vuelta todos contra todos. Los dos primeros clasificados de cada grupo se clasificarán para la Main Round, mientras que los terceros y cuartos de los grupos continuarán su andadura en la EHF European League.
La Main Round separará dos grupos de seis jugadores, con partidos de ida y vuelta todos contra todos. Los clasificados del primero al cuarto conseguirán su plaza para cuartos de final y los ganadores de dichos enfrentamientos sellarán su billete para la EHF Final 4 de Colonia.
¡Hola hola! Todo listo para el sorteo de la EHF Champions League de balonmano. En unos minutos, el Barça conocerá la hoja de ruta con la que arrancará su intento de revalidar el título continental. ¡Vamos!
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