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BALONMANO

Sorteo de la EHF Champions League de balonmano con el Barça, hoy en directo

Sigue en directo el sorteo de la Champions League de balonmano

El Barça celebra la Champions antes de la llegada de Laporta y de Yuste

El Barça celebra la Champions antes de la llegada de Laporta y de Yuste / EFE

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Marc Gázquez

Marc Gázquez

Tras volver a alzar el trofeo de la EHF Champions League en Colonia, el Barça conoce este viernes el camino que deberá recorrer para intentar revalidar el título.

Sigue aquí en SPORT todo el sorteo de la Champions de balonmano.

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