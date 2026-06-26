Sorteo de la EHF Champions League de balonmano con el Barça, hoy en directo

Nuevo formato de Champions

Recordemos que el formato de la EHF CHampions League cambio de cara a la temporada que viene. Os lo explicamos.

En este nuevo formato, la primera fase de la competición iniciará con seis grupos de cuatro equipos cada uno en los que se jugará a ida y vuelta todos contra todos. Los dos primeros clasificados de cada grupo se clasificarán para la Main Round, mientras que los terceros y cuartos de los grupos continuarán su andadura en la EHF European League.

La Main Round separará dos grupos de seis jugadores, con partidos de ida y vuelta todos contra todos. Los clasificados del primero al cuarto conseguirán su plaza para cuartos de final y los ganadores de dichos enfrentamientos sellarán su billete para la EHF Final 4 de Colonia.