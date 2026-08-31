Sergey Hernández y Smarason, dos fichajes para seguir ganándolo todo

Siete días después de revalidar el título en la Supercopa de Catalunya, el Barca presentó este lunes en la sala de prensa del Palau a sus dos nuevos fichajes para el nuevo curso antes de afrontar este fin de semana el asalto a la Supercopa Ibérica en Vigo. Eso sí, también sube del filial Oriol San Felipe.

El meta Sergey Hernández llega del Magdeburgo para sustituir a un Emil Nielsen que dejó huella, mientras que el central islandés Janus Dadi Smarason tiene la misión de sustituir a Domen Makuc que ya brilla en el Kiel. Vienen a coste cero, en un gran trabajo del coordinador Joan Marin, con Xavi O'Callaghan por encima

Entre ambos estuvo en el acto Joan Solé, el directivo encargado de la sección estrella de la entidad con el sextete de la pasada temporada como último ejemplo. "Hoy presentamos dos nuevos jugadores después de una temporada espléndida en la que se ganaron todos los títulos posibles. Siempre estamos pensando en cómo mejorar y en cómo seguir ganando", comentó.

, más 'madera' para un Barça ganador / VALENTÍ ENRICH

"Sergey es un portero reconocido mundialmente, ha jugado en los mejores equipos de Europa y estamos seguros de que nos ayudará a ganar muchos títulos. Janus también es muy reconocido y nos permitirá mantener el nivel competitivo. Eso sí, valdría la pena que se diese más valor a este equipo y a esta sección, que es ganadora", concluyó Solé con toda la razón.

Sergey Hernández, un meta de garantías

"Ya estoy deseando vivir como azulgrana las noches mágicas del Palau", recalcaba Sergey Hernández a SPORT el pasado mes de enero en la previa del Europeo de Selecciones. Ocho meses después, su anunciado fichaje ya es una realidad y es blaugrana el portero nacido en la sureña Kropotkin rusa y adoptado por una familia de estrellas del atletismo en Navarra muy niño.

El navarro recalcó que para él "es un privilegio defender este escudo. Es el sueño de cualquier jugador y ahora espero corresponder al club como se merece y devolver el cariño. Quiero integrarme al máximo e intentaré aprender catalán, que ya pillo bastante de lo que escucho a los compañeros hablar en la selección"

El hispanorruso no piensa en que viene a sustituir a nadie. "Vengo de jugar en la Bundesliga y en la Champions. Que se haya ido Nielsen no me preocupa. Sé lo que valgo, el nivel que he dado en Magdeburgo y me podré beneficiar de la defensa tan buena del equipo. Intentaré ayudar y a mejorar lo anterior, que es jodido, pero se puede", recalcó.

Smarason da paso a Sergey Hernández antes del acto / VALENTÍ ENRICH

"He tenido la suerte de coincidir con muchos en la selección y haces alguna 'migaja' de jugar tantas veces en contra. La adaptación está siendo muy fácil y con el míster, superbien. Recuerdo que mi debut en el 'Anaita' fue en el Palau y que Kolpjar casi me vuela la cabeza. El Barça es uno de los motivos por los que he trabajado tanto y ahora es un sueño", admitió.

Sobre su despedida del Magdeburgo como un héroe en Colonia pese a perder la final, Sergey Hernández recuerda que fue "bastante emocionante. Mi época allí ha sido muy bonita, hemos ganado títulos muy importantes y el recibir aquella despedida fue especial y muy bonito. Es algo que recordaré toda mi vida con mucho cariño".

Smarason, coraje y talento en la creación

Tras rayar a un gran nivel en el PICK Szeged húngaro, Janus Dadi Smarason es el cuarto islandés de la historia de la sección, tomando el relevo de Aron Palmarsson y de dos Sigurdsson, Viggo a principios de los 80 y Gudjon Valur en la 'era Xavi Pascual'. Con apenas 1,84 de estatura, el central es capaz de marcar diferencias en ataque y en defensa como 'segundo'.

"Estoy feliz. Para mí es un honor estar aquí con mi familia. Ahora hay que trabajar mucho y ojalá tengamos grandes resultados. Ya estoy deseando que empiece la temporada y que entre todos sigamos consiguiendo títulos para el club", explicó el jugador llamado a sustituir a Makuc. Bueno, entre él, un Petar Cikusa en línea ascendente y el egipcio Seif Elderaa.

"La clave de mi defensa ha sido mucha consistencia a lo largo de los años. Siempre intento dar lo máximo y ahora mi objetivo es aprender bien el sistema español de defensa. Atrás no se trata tanto de ser muy poderoso, sino de actuar siempre con inteligencia", explicó el nórdico. Eso sí, físicamente es una auténtica 'roca'.

Smarason, a la izquierda en la sala de prensa del Palau / VALENTÍ ENRICH

La prensa le pidió que se definiese y casi se ruboriza. "Soy un jugador bastante físico y me gusta jugar rápido y correr el contraataque, que es algo que va muy bien en el estilo del Barça. ¿Qué puedo dar al equipo? Me gusta jugar con corazón y con pasión para ponerlo al servicio de todos", destacó.

"Mi adaptación está siendo buena y por ahora todo va bien. Conocía a un par de jugadores (sobre todo a su compatriota Viktor Hallgrimsson) y me he sentido bienvenido. Todos me ayudan y no tengo ninguna queja. El equipo tiene muchísima calidad en cada posición y creo que puedo ayudarlos a ser mejores. Me gusta jugar en ataque y en defensa", concluyó Smarason.