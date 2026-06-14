Sergey Hernández acaba tercero sin minutos antes de aterrizar en el Barça

El Magdeburgo pasó por encima de un cansado Aalborg Handbold (26-32) y se hizo con autoridad con la tercera plaza de la Machineseeker EHF Champions League tras lograr el título en dos de las pasadas tres ediciones. No jugó Sergey Hernández en su despedida con destino al Barça.

Aalborg Handbold - SC Magdeburg (balonmano, EHF Champions League), 14/06/2026 EHF CHAMPIONS LEAGUE AAL 26 32 MAG Alineaciones AALBORG HANDBOLD, 26 (11+15): Niklas Landin (p., 1-26', 2 paradas), Simon Hald (4), Vetle Ronningen, Christian O'Sullivam, Juri Knorr (4), Kristian Bjornsen (1), Magnus Jensen -siete inicial-, Fabian Norsten (p.s., 27'-60', 4 paradas), Lukas Nilsson (2), Mads Hoxer (6), Felix Möller, Sander Sagosen (2), Marinus Munk (2), Buster Juul-Lassen (4, 3p.), Patrick Anderson (1) y René Antonsen. SC MAGDEBURG, 32 (17+15): Matej Mandic (p., 13 paradas), Gisli Kristjansson (4), Magnus Saugstrup (4), Felix Claar (6), Albin Lagergren (6), Tim Hornke (2), Lukas Mertens (4) -siete inicial-, Elvar Örn Jonsson, Omar Ingi Magnusson (4, 1p.), Oscar Bergendahl (1) y Manuel Zehnder (1p.).

El cuadro danés pagó la durísima semifinal contra el Barça con prórroga incluida y las casi cuatro horas menos de descanso en una muestra de lo que le espera a los de Carlos Ortega este domingo a las 18.00 horas en la gran final ante el Füchse Berlin.

En el descanso, el GOG danés recibió el trofeo de la EHF Youth Club Trophy por segundo año seguido tras derrotar en la final al Füchse Berlin por 26-32 con 12 goles de su estrella Emil Kvistgaard Bak. El Barça Juvenil ganó al Veszprém Academy por 27-29 con 12 tantos de Yoel Vázquez y acabó tercero.

El partido por la tercera plaza tuvo poca historia. De hecho, Simon Dahl ni siquiera incluyó en la convocatoria a una de sus grandes estrellas, el cotizado central y lateral izquierdo Thomas Arnoldsen. El Aalborg tan solo aguantó de inicio el ritmo fulgurante del campeón de la Bundesliga.

El islandés Gisli Kristjansson, una especie de superhombre que no se cansa nunca, lideró el juego y, a cada gol danés, lideraba la respuesta de su equipo. La igualdad duró 12 minutos (6-6) y, a partir de ahí, el Magdeburgo se mostró cada vez más cómodo y su renta aumentaba cada minuto.

Kristjansson rompía la defensa danesa, combinaba con el pivote Magnus Saugstrup y en la otra portería el croata Matej Mandic imponía sus 204 centímetros con nueve paradas y un 45% de efectividad. Al descanso, 11-17 tras un último gol de Mads Hoxer, el mejor del campeón de Dinamarca.

El Aalborg lo intentó con un notable Hoxer y se acercó a cuatro goles (17-21, min. 38:42). Fue un espejismo. Kristjansson seguía creando en ataque y Mandic se iba ya a las 12 paradas en la despedida de Sergey Hernández con destino al Barça. En el 45', otra vez seis goles (17-23).

Ahí se acabó el partido, con ambos equipos marcando ataques y sin minutos para el meta hispanorruso, cuyo nombre coreó la afición del Magdeburgo. Al final, el campeón Magdeburgo en 2025 dejó marcar en su despedida del balonmano al histórico noruego Kristian Bjornsen en su retirada del balonmano. La tercera plaza fue alemana por 26-32.