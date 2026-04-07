La 'semana grande' de Kiko Costa con el Barça al acecho

Con 21 años cumplidos el pasado 16 de febrero, Kiko Costa ya es uno de los mejores jugadores del balonmano mundial en clave de presente y de futuro. Aunque tiene contrato hasta 2030 con el Sporting de Portugal al igual que su hermano Martin Costa y Salvador Salvador, el Barça lo sigue atentamente y suena con fuerza como posible sustituto para Dika Mem cuando se marche al Füchse Berlin en el verano de 2027.

El hijo del técnico sportinguista, Ricardo Costa, lleva causando sensación desde que con tan solo 15 años marcó 10 goles frente al Boavista en un partido de la máxima categoría lusa. Dos años después, firmó 19 tantos frente al FC Porto y saldó su debut con la absoluta de Portugal en 2022 con 10 goles en un doble duelo ante Países Bajos en la eliminatoria final de clasificación para el Mundial de 2023 en datos que aporta 'www.hand-station.com'.

Kiko Costa lo tiene todo para marcar una época en el balonmano y hasta ahora ha estado siempre unido a otro sensacional jugador como es su hermano Martin (23 años), un talento capaz de brillar como lateral izquierdo y como central en una realidad familiar que recuerda la de los mellizos Cikusa en el Barça, Petar y Djordje.

Pese a su sentimiento sportinguista y a la larga duración del contrato que firmó en su última renovación, varios equipos de la Bundesliga y el propio Barça llevan haciendo llegar al entorno de Kiko Costa el firme interés por hacerse con sus servicios, previo pago de una obligada compensación económica. ¿Y qué piensa el de Oporto? Su gran sueño es ser campeón de Europa con el Sporting y parece decidido a seguir persiguiéndolo.

El Sporting no ha dejado de dar pasos adelante desde que en la temporada 2018-19 alcanzase los octavos de final por primera vez (perdió 57-65 en el global contra el Veszprém). El curso pasado volvió a la Champions para rozar su primera Final a Cuatro (perdió por 57-60 frente al Nantes del extremo izquierdo exazulgrana Valero Rivera) y el jueves venció por 33-29 en la ida de octavos al Wisla Plock polaco en el que milita el exazulgrana Melvyn Richardson.

Al igual que sucede con el internacional español Marcos Fis en Granollers (otro objetivo del Barça), el menor de los Costa no tiene que demostrar nada. No obstante, sus exhibiciones se suceden cada vez que se enfunda la camiseta de los leões y la semana pasada volvió a brillar con 11 goles de 12 intentos ante el cuadro polaco que dirige el catalán Xavi Sabaté.

Y eso que el danés Bergerud realizó 13 paradas en el bando polaco. La eliminatoria sigue muy abierta y se decidirá el jueves a las 18.45 horas en el partido de vuelta que se disputará en el ORLEN Arena de Plock. En el subcampeón polaco militan el internacional español y exbarcelonista Abel Serdio, el central esloveno Mitja Janc (hermano menor del azulgrana Blaz), el citado Richardson, el cañonero ruso Kosorotov y el 'leñador' croata Leon Susnja.

Será un partido muy caliente y otra oportunidad para que el luso demuestre que está capacitado para jugar en el Barça. "Es amigo mío y con mis amigos no hablo de balonmano ni del Barça, eso se queda en el vestuario. Lo más importante es que es muy buena gente", explicó Luís Frade a SPORT en una charla reciente. ¿Será el cuarto portugués del Barça en una lista en la que también se hallan Gilberto Duarte y el luso cubano Alexis Borges?