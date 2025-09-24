Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
BALONMANO

RK Zagreb - Barcelona: Horario y dónde ver en TV la EHF Champions League de balonmano

A qué hora y dónde ver el RK Zagreb - Barcelona de la fase de grupos de la EHF Champions League

Tras debutar con victoria, el Barcelona cayó ante el Magdeburgo por la mínima

Ronald Goncalves

RK Zagreb y Barcelona se enfrentan este jueves 25 de septiembre en el Arena Zagreb en la fase de grupos de la EHF Champions League 2025 - 2026 de Balonmano. Te contamos a qué hora se juega el RK Zagreb - Barcelona y dónde ver el partido en España.

Así, pues, resulta pertinente resaltar que el Barcelona viene de perder contra el Magdeburgo (22-21) y derrotar al GOG (37-32), ubicándose en el cuarto lugar del Grupo B con 2 puntos y +4 en el diferencial de goles.

El Magdeburgo impone su ley en otro cruel final para el Barça

En cambio, el RK Zagreb perdió ante el Eurofarm Pelister (25-23) y perdió ante el Wisla Plock (30-27), asimismo posicionándose en el séptimo lugar de la división con 0 puntos y -5 en el diferencial de anotaciones.

Asimismo, el Barcelona se presenta como el favorito para llevarse la contienda, ya que se han enfrentado en 17 ocasiones entre 2010 y 2024 y todas han culminado en victoria blaugrana.

HORARIO DEL RK ZAGREB - BARÇA DE LA EHF CHAMPIONS LEAGUE

El partido entre RK Zagreb y Barcelona, correspondiente a la fase de grupos de la EHF Champions League, se disputa este jueves 25 de septiembre a las 18:45 horas (CET) de España.

DÓNDE VER EL RK ZAGREB - BARÇA DE LA EHF CHAMPIONS LEAGUE

En España, el partido de la EHF Champions League entre RK Zagreb y Barcelona se podrá ver por TV a través de DAZN. Además, será emitido en abierto por Esport 3.

También puedes seguir el desempeño del Barça en la EHF Champions League a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.

