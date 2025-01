Revolución en el Barça: ¿hasta siete bajas en junio?

El Barça de balonmano sigue rindiendo al máximo nivel pese a que la controvertida marcha del técnico Xavi Pascual (y del mánager David Barrufet) en 2021, la rescisión de contrato de Luka Cindric en 2023 y las graves lesiones de Domen Makuc y Pol Valera invitasen a pensar lo contrario. La sección funciona y ahí la principal responsabilidad debe recaer en Carlos Ortega, sin olvidar tampoco el trabajo del coordinador Joan Marin y del 'jefe en la sombra', Xavi O'Callaghan.

Con todos los títulos nacionales y dos Champions en las tres últimas temporadas, el cuadro azulgrana sigue brillando con la conquista de la Supercopa Ibérica, el liderato con pleno de victorias en la Liga Plenitude ASOBAL y una excelente trayectoria en Europa con el liderato holgadísimo en el Grupo B.

En esta tesitura de apretarse el cinturón y de confiar en la cantera ya han jugado esta temporada con el primer equipo otros tres jugadores del filial como el extremo izquierdo Manuel Ortega, el lateral derecho Miguel Martín y el extremo derecho Jan Blas.

El pasado verano se apostó por la continuidad y tan solo hubo un movimiento. El lateral izquierdo brasileño Haniel Langaro se marchó al Dinamo Bucuresti (está recuperando la confianza y el gol a las órdenes de David Davis) y llegó el antequerano Juan Palomino tras dos años de provechosa cesión en Logroño.

Palomino ha sido la única incorporación de la temporada / VALENTÍ ENRICH

Sin embargo, el próximo verano sí habrá revolución con hasta siete posibles bajas más la del navarro Antonio Bazán ahora en diciembre tras concluir su estancia obligatoria como médico residente en el Institut Guttmann de Badalona. Tendrá que regresar a Pamplona para seguir con su formación, en principio para jugar en el Helvetia Anaitasuna, su equipo de toda la vida.

-Gonzalo Pérez de Vargas: Es una de las más dolorosas, ya que el portero toledano se encargó de confirmarlo la pasada temporada. El Barça trató de convencerlo con una buena oferta, pero no llegaba a las cifras del THW Kiel, a lo que se unen sus deseos de probar la experiencia de la Bundesliga en un emblemático club como los 'Zebras'. Su sustituto será el islandés Viktor Hallgrimsson, del Orlen Wisla Plock.

-Melvyn Richardson: El comodín francés ha brillado como central pese a que llegó para jugar en el lateral derecho. La marcha de Cindric y las lesiones de Pol Valera y de Makuc le abrieron la posición en la que hizo historia su padre Jackson Richardson y se aferró a ella con fuerza. Se echará de menos su trabajo ímprobo, su humildad y su capacidad para plegarse a los intereses del grupo. Jugará en el Wisla Plock como confirmó recientemente su técnico Xavi Sabaté y en su lugar regresará Djordje Cikusa tras su cesión en el Montpellier.

Pérez de Vargas, uno de los mejores porteros azulgranas de la historia / DANI BARBEITO

-Hampus Wanne: Se da como segura. El sueco cerró en 2022 una etapa de nueve temporadas en el Flensburg para firmar hasta 2025 y no renovará tras su tercer curso como barcelonista. El extremo izquierdo ha alternado buenas fases con épocas más grises. Apuntan a que su destino será el HOJ Elite, líder destacado de la Segunda División de Dinamarca y lo sustituirá el canterano Dani Fernández, quien llegará consagrado del Stuttgart a sus 23 años como uno de los mejores en su posición en la Bundesliga y con los Hispanos.

-Jaime Gallego: Su historia daría para escribir un libro. El madrileño llegó en 2023 junto a Javi Rodríguez para cubrir la importantísima baja de Ludovic Fàbregas (Veszprém). Sin embargo, tardó en incorporarse tras la gravísima lesión de rodilla sufrida en agosto de 2022 y lleva KO desde hace más de un año por un problema al que no se encuentra solución. Lo más ilusionante es su sustituto. ¡Regresará 'Ludo'!

-Thiagus Petrus: A sus 35 años (cumplirá 36 en enero), el brasileño lidera la defensa azulgrana por séptima temporada consecutiva y acaba contrato en junio. No ha recibido una oferta de renovación y salvo sorpresa no prolongará su contrato. ¿El motivo? Que se ve a Jonathan Carlsbogard con capacidad para ocupar su rol y la llegada de Fàbregas permite pensar en un centro defensivo en el que también será clave Luís Frade. Por ahora no hay contactos para fichar un sustituto solo para defender, aunque habrá que esperar acontecimientos.

Ariño dejará una gran huella en la pista y en el vestuario / DANI BARBEITO

-Aitor Ariño: Es la baja más traumática por tratarse del gran emblem de la cantera tras la retirada de Víctor Tomàs en 2020 por un problema cardíaco. La oferta del club fue muy baja y el 'jugador de un solo club' se despedirá del Palau tras su decimotercera temporada en el primer equipo con destino al Füchse Berlin alemán (firma hasta 2028). El equipo echará mucho de menos su defensa, su garra, su compromiso y sus goles. Ian Barrufet regresará de su provechosa cesión en el Melsungen para ocupar su lugar.

-Juan Palomino: El andaluz está trabajando sin descanso para dar el paso adelante que exige el Barça después de dos notables cursos cedido a las órdenes de Michel Ángel Velasco en el BM Logroño La Rioja. El lateral izquierdo es muy útil en defensa, sobre todo en la Liga ASOBAl. En ataque le cuesta más y el sábado en la pista del 'Anaita' acabó con 1/6. No se descarta su continuidad si convence a Carlos Ortega al tratarse de una ficha muy asumible. Habrá que esperar. En el otro lateral apretará la próxima temporada el canario Miguel Martín.

-¿Antonio Bazán?: El pivote pamplonica se comprometió en principio hasta diciembre de 2024 mientras realizaba una estancia obligatoria como médico residente en el Institut Guttman de Barcelona de camino a su objetivo de convertirse en médico de familia. El Helvetia Anaitasuna está muy interesado en repescarlo, pero el Barça trabaja en todos los ámbitos para obrar un milagro que le permita pausar esa formación médica para seguir en el Barça hasta finales de temporada. En breve habrá noticias frescas.