Un renacido Dika Mem dirige al Barça hacia su quinta Supercopa Ibérica

El Barça se impuso por 39-34 al Sporting de Portugal en Vigo y logró la quinta Supercopa Ibérica en las cinco ediciones disputadas en un partidoque tuvo tres protagonistas: Dika Mem, Carlos Ortega y Albert Quesada. El galo acabó con ocho goles de nueve lanzamientos, el técnico fue muy valiente tras el mal comienzo de Viktor Hallgrimsson y la respuesta del canterano en la portería fue sensacional. Hay que recordar que Sergey Hernández era baja tras ser padre de Leo en la noche del viernes. ¡Enhorabuena!

Barça - Sporting de Portugal (balonmano, Supercopa Ibérica), 05/09/2026 SUPERCOPA IBÉRICA BAR 39 34 SPO Alineaciones BARÇA, 39 (19+20): Viktor Hallgrimsson (p., 1'-19' y 40'-60'), Ludovic Fàbregas (1), Luís Frade (3), Dika Mem (8), Tim N'Guessan (4), Aleix Gómez (4), Dani Fernández (6, 4p.) -siete inicial-, Albert Quesada (p.s., 20'-39'), Janus Dadi Smarasson (4), Adrián Sola (2, 1p.), Jonathan Carlsbogard, Ian Barrufet (2), Djordje Cikusa (2), Blaz Janc (2), Petar Cikusa (1) y Seif Elderaa. SPORTING CLUBE DE PORTUGAL, 34 (18+16): Mohamed Aly (p., 1'-47'), Jan Gurri (4), Edy Silva, Kiko Costa (7, 1p.), Salvador Salvador (3), Carlos Álvarez, Orri Freyr Thorkelsson (6, 2p.) -siete inicial-, Andre Kristensen (p.s., 48'-60'), Christian Moga, Martim Costa (6), Mamadou Gassama (3), Filipe Monteiro, Víctor Romero (3), Natan Suárez, Diogo Branquinho (1) y Emil Berlin (1).

La primera parte fue excitante, con continuas alternativas y un ritmo propio de dos cuartofinalistas de la pasada Champions. Con el recuperado Martim Costa en sus filas, el cuadro luso volvió a demostrar que la línea ascendente de las últimas temporadas no es casual y plantó tanta cara como en la temporada pasada, cuando el título se decidió en los penaltis.

Dika Mem y Tim N'Guessan llevaron el peso del ataque en los primeros minutos, aunque la floja actuación de Viktor Hallgrimsson y las paradas del meta sportinguista Mohamed Aly mantenían el duelo equilibrado. Dos goles de Dani Fernández (el segundo de penalti) dieron a los de Carlos Ortega una primera ventaja importante (8-6, min. 9:48) que equilibraron los lusos de la mano del islandés Thorkelsson (10-10).

Luís Frade se dispone a batir a Mohamed Aly / RFEBM

Las exclusiones permitieron al Barça atacar contra cuatro, coincidiendo con los mejores minutos de Kiko Costa (13-13, min. 19:40). Tan valiente como siempre, Carlos Ortega movió el árbol, sentó a Hallgrimsson y dio la alternativa al prometedor Albert Quesada. Y el meta del filial, internacional español en todas las categorías inferiores, cambió la final con sus paradas.

Quesada enlazó cuatro paradas, incluyendo un siete metros a Thorkelsson, para disparar a los blaugranas hasta un +4 (17-13, min. 23:29). Sin embargo, el Sporting serenó su ataque apretó en defensa y otras dos intervenciones de Aly permitieron al campeón de Portugal llegar al descanso con un solo tanto de desventaja (19-18).

La segunda parte empezó con una discutible roja directa tras videoarbitraje sobre el extremo izquierdo Ian Barrufet, quien fue demasiado duro sobre Martim Costa cuando estaba lanzando. Entre su hermano menor Kiko Costa y Salvador Salvador, los 'leoes' seguían completamente metidos en la final a 22 minutos del final (25-23).

El Barça consiguió correr y ahí son dos maestros Aleix Gómez y Dani Fernández, solo en el extremo izquierdo tras la expulsión de 'Barru'. Además, Ortega volvió a llamar a Hallgrimsson y el islandés realizó dos paradas seguidas que dispararon al campeón de todas las ediciones de la Supercopa Ibérica hasta por siete goles de ventaja (33-26, min. 47:53).

Sin embargo, el equipo bajó el pistón y tres pérdidas seguidas acercaron al Sporting a cuatro goles (33-29 a falta de 7:58) y las protestas del técnico luso Ricardo Costa la valieron la roja con una actitud chulesca de los colegiados que deberían corregir. Aunque con su experiencia, si no lo han hecho ya...

Apretó el campeón portugués hasta los dos últimos minutos, cuando el octavo tanto de un sensacional Dika Mem que tan solo falló una vez puso punto y final al partido, que acabó con 39-34 y supuso la quinta Supercopa Ibérica en azul y grana de las cinco disputadas, a las que habría que sumar las diez Supercopas de España que había enlazado hasta el cambio de competición. Es decir, 15 seguidas. Este equipo no se cansa de ganar.