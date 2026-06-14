El récord goleador Masip que nadie batirá en el Barça

El Barça vela armas en Colonia ante otro asalto a la final de la Champions este domingo a las 18.00 horas (Esport 3 y en directo en la web de SPORT) ante la constelación de estrellas del Füchse Berlin que encabeza Mathias Gidsel. Será el colofón de la decimoctava temporada seguida en la que el Lanxess Arena acoge la Final a Cuatro y con récord de espectadores (20.122). ¿Qué recinto eso haya o no haya equipos alemanes? Ninguno.

La máxima competición continental nació en 1956 como Copa Europa de Campeones bajo al paraguas de la Federación Internacional (IHF) y el título fue para el el Dukla Praha checoslovaco ante el Örebro sueco en la final (21-13). La primera edición de la actual Champions data del curso 1993-94 y la ganó el TEKA Santander a ida y vuelta ante el ABC Braga luso (45-43 en el global) y el Kiel venció al Barça en 2010 en la primera Final Four en Colonia (36-34).

El equipo más laureado es el Barça con 12 entorchados europeos, seguido con cinco por el histórico Gummersbach de la antigua Alemania Federal (no la gana desde 1983) y por el Magdeburgo alemán, que ha ganado dos de las últimas tres ediciones. Con cuatro aparece el Kiel alemán y tienen tres el Dukla Praha (la última en 1984), el extinto Ciudad Real y el SKA Minsk soviético, que ganó la pasada liga de Bielorrusia tras 23 años de sequía.

Valero Rivera y Enric Masip, dos mitos del balonmano / VALENTÍ ENRICH

Con ocho (seis como jugador del Dream Team y dos como entrenador azulgrana), Carlos Ortega encabeza un palmarés en el que le siguen con siete ganadas en la pista sus excompañeros Andrei Xepkin, David Barrufet y Xavi O'Callaghan. Seis tiene el actual asesor de Joan Laporta y miembro de la Comisión Deportiva del Barça a la espera de que se constituya la nueva Junta. Con cinco aparecen Aitor Ariño y Gonzalo Pérez de Vargas, entre otros.

En el capítulo realizador no hay color. Los 59 tantos que anotó Enric Masip en las seis finales de la Copa de Europa que ganó lo sitúan como el máximo realizador en finales ganadas. Nadie se le acerca nadie se le acercará, puesto que ganó seis a doble partido y siempre fue determinante.

En su primera temporada como blaugrana procedente del Granollers, un joven Masip aportó dos goles en la ida de la final ante el Proleter yugoslavo (23-21) y otros dos en una vuelta muy 'caliente' en el Palau (20-17). Cinco años después, el vallesano ya era clave para Valero Rivera y así lo demostró en la final de la Copa de Europa con cinco goles en la ida de la final ante el Elgorriaga Bidasoa (23-15) y ocho en un repleto Artaleku (23-23).

Enric Masip es la mano derecha de Joan Laporta / DANI BARBEITO

El excentral brilló en los tres títulos seguidos contra el Badel Zagreb. En la final de 1997, firmó seis en el Palau (31-22) y cinco en el Dom Sportova (23-30). En 1998 anotó cinco en la ida con seis del actual técnico Carlos Ortega (28-18) y siete al igual que el croata Patrick Cavar en la vuelta (23-28). Y en 1999 repitió los cuatro que marcó en tierras croatas (22-22) también en la gran fiesta del Palau con el 29-18.

Muy posiblemente el mejor jugador catalán de la historia fue uno de los que mantuvo a flote al Barça en la ida de la final en 2000 con cinco goles en Kiel (28-25) y lideró el ataque con seis en una vuelta no apta para cardíacos (29-24). Los problemas de espalda lo retiraron prematuramente en 2004 con 34 años y no pudo sumar la Champions que ganó el equipo en 2005 con Xesco Espar en el banquillo.

Con 59 goles en finales ganadas, Masip lidera una lista de goleadores azulgranas en la que le siguen Rafa Guijosa (37), Iñaki Urdangarin (35), Carlos Ortega (35), Andrei Tchepkin (26), Mateo Garralda (24), Aleix Gómez (21), el 'jefe' de las secciones profesionales Xavi O'Callaghan (19), Tim N'Guessan (16), Iker Romero (16), Patrick Cavar (15), Dika Mem (14), Laszlo Nagy (12), Victor Tomás (11), Jesper Noddesbo (11) y Melvyn Richardson (11).