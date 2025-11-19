En directo
Balonmano
PSG - Barça, en directo: Champions de balonmano hoy
Xavi Turu
El Barça afronta el inicio de la segunda vuelta de la fase de grupos de la Champions con un duelo a domicilio contra el PSG. Sigue el encuentro en directo en SPORT.es.
¡Arranca la segunda parte!
Los de Carlos Ortega a consolidar el buen hacer sobre la pista ante el conjunto francés.
¡Descanso! (13-19)
El Barça llega al final de la primera parte con muy buenas sensaciones en el Pierre de Couberti después de dominar sobre la pista ante un rival de prestigio como es el PSG. El Barcelona contundente se va al descanso con un muy buen hacer para los de Carlos Ortega.
PSG 12-18 BARÇA | MIN. 29
Dani Fernández marca al contragolpe para un Barça que está completando una primera media hora de partido más que notable.
PSG 12-17 BARÇA | MIN. 28
Marca de penalti Aleix Gómez para un Barça que sigue muy concentrado en ataque.
PSG 12-16 BARÇA | MIN. 26
Empieza el festival de Nielsen con sus paradas. El portero azulgrana ya lleva un total de nuevo grandes acciones para ayudar a los suyos.
PSG 12-16 BARÇA | MIN. 26
Ludovic Fabregas en la parte ofensiva y Nielsen en la defensiva vuelven a poner al Barcelona con cierta ventaja en el luminoso.
PSG 11-15 BARÇA | MIN. 24
El Barça recupera la exclusión y N'Guessan no falla con un potente disparo.
PSG 11-14 BARÇA | MIN. 23
Otro gol de Ferran Sole, que se anota su tercer gol en el partido. Los azulgranas con la exclusión están un tanto desordenados en defensa. Recorta distancias el PSG...
PSG 9-13 BARÇA | MIN. 22
Pena máxima para el PSG y exclusión de dos minutos para Fernández.
Ferran marca el penalti para los parisinos.
Tiempo muerto
Un Stefan Madsen cabreado con los suyos para el partido para frenar el buen hacer sobre la pista de los azulgranas.
