El positivimo de Luís Frade, el 'pivote' total del Barça

En el deporte hay dos maneras de llegar al vestuario de un gran club: agachando la cabeza o siendo una esponja con ambición. Quienes optan por la primera opción se suelen quedar en el camino, mientras que los que toman la actitud de Luís Frade están llamados a grandes cosas.

El pivote luso fue una apuesta de Pasqui y de David Barrufet en 2020, cuando lo reclutaron tras su segunda temporada en un Sporting de Portugal que ya estaba en crecimiento. Con 22 años, se encontró en su posición a los galos Ludovic Fàbregas (24) y Cédric Sorhaindo (37).

El de Martinica fue un gran maestro para Frade, quien se ha ido ganando renovación tras renovación y ahora tiene contrato hasta 2029. Lo ha hecho a base de trabajar sin descanso para mejorar en defensa, ya que en ataque el talento le viene de fàbrica con una habilidad sensacional para brillar de parado, en segunda oleada, en el contragol y a puerta vacía.

Luís Frade se mueve como un felino en los seis metros / VALENTÍ ENRICH

"Nuestra posición depende bastante de los demás. No tenemos mucha pelota y nuestro objetivo es ayudar al máximo al equipo. Acabamos primeros en Champions, llevamos una derrota en toda la temporada y estamos bien. A ver si seguimos con este 'momentum' y con las mismas ganas", comentó a SPORT tras la victoria ante el Caserío BM Ciudad Real (43-26).

Sobre su mejoría física, el de Rio Tinto recuerda que meses después de su fichaje "pasé la cuarentena en Portugal y fue un parón muy grande. Fue una situación muy atípica, porque volvía de una lesión. La gente mejora físicamente y ojalá siga así. Me noto muy cómodo y muy integrado en el equipo. Físicamente estamos todos bien y ahora le vamos a meter más caña".

Carlos Ortega repetirá con una especie de minipretemporada de cara a los cuartos de la Champions ante el GOG o el Nantes, que ganó la ida por 33-34. "Sí, bueno, nos espera un mes intenso, la verdad. Aprovecharemos este parón de partidos locos de miércoles y sábado para meterle un pelín más de intensidad. Obviamente va a ser duro a nivel físico. Vamos a aprovechar todo el tiempo que tengamos para entrenar y para ser mejores", recalcó.

Frade es muy feliz en el Barça / EUROPA PRESS

"Somos el Barça y tenemos siempre el objetivo de al menos estar en la Final Four y, una vez allí, ya trabajaremos a tope para ver si acabamos la temporada sonriendo. Después, allí es muy complicado, porque son dos partidos a muerte en los que puede pasar cualquier cosa y depende mucho de cómo llegues. Puede haber de lesiones y la cosa se puede complicar. Insisto, nuestro objetivo principal es llegar a la Final Four", manifestó el pivote.

Luís Frade conoce muy bien de la selección a Kiko Costa, uno de los grandes objetivos del Barça... y optó con inteligencia por echar balones fuera. "Lo más importante es que es muy buena gente, pero no hablo con él del Barça. Con mis amigos de lo que menos hablo es de balonmano. El balonmano ya lo tenemos todos los días en el vestuario", comentó con una sonrisa pícara ante la atenta mirada de su hijo Gonçalo.