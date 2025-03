El pivote 'gigante' del futuro azulgrana, centrado en seguir mejorando

La posición de pivote es una de las más importantes en el balonmano y buena prueba de ello es lo cotizadas que están las grandes figuras mundiales. En la historia reciente del Barça brillan nombres como Ludovic Fàbregas (fichaje estrella para la próxima temporada), Cédric Sorhaindo, Jesper Noddesbo o Andrei Xepkin.

Lo curioso del caso es que el último pivote importante formado en la cantera fue Óscar Grau, quien jugó en el primer equipo desde 1984 hasta 1995 y posteriormente fue el CEO del club. Desde entonces, algunos jugadores como Artur Parera o ahora su hijo Óscar Grau han tenido algún protagonismo en el primer equipo.

El Barça cuenta ahora con el luso Luís Frade, el navarro Antonio Bazán (se marchará el 30 de junio) y los madrileños Javi Rodríguez y Jaime Gallego (sigue de baja y también dejará el club). Por tanto, Frade y Javi Rodríguez formarán el trío de pivotes junto a Fàbregas, quien regresará tras su aventura en el Veszprém.

En esas quinielas de futuro aparece el nombre de Jokin Aja, exjugador del filial azulgrana que disputa su segunda temporada como cedido en el Bathco Torrelavega y que acaba de firmar con los de Jacobo Cuétara hasta 2028, ya en propiedad. "Me gusta cómo está evolucionando con nosotros. Es una alegría renovar a uno de nuestros jugadores con mayor proyección a nivel de club y también del balonmano español", explicó el técnico sobre su pupilo.

Aja regresó este sábado al Palau con el Torrelavega y realizó un buen encuentro, se bregó en defensa y marcó tres tantos (40-34). Por cierto, que cumplió 20 años el pasado 12 de septiembre y su último estirón lo ha dejado en 2,07 metros con un peso corporal que sigue en aumento y ya está en torno a 110 kilos (aún necesita ir sumando alguno más).

Aja trata de frenar a N'Guessan / DANI BARBEITO

El guipuzcoano conversó con SPORT tras su regreso al Palau. "Sigo mejorando y evolucionando cada día y noto una gran diferencia con respecto al año pasado. En ataque contra un equipo como el Barça se nota mucho el físico y la fuerza cuando te agarran y tal. Y en defensa, jugadores como N'Guessan o como Dika Mem la siguen metiendo por mucho que vayas al cien por cien. Físicamente están más hechos y están acostumbrados al ritmo de la Champions", destacó.

"Ahora estoy en 110 kilos. He ganado cuatro, eso seguro. Tampoco puedes coger kilos sin control. Se trata de encontrar ese peso ideal para tener más fuerza, pero no perder velocidad ni agilidad. Mi objetivo es seguir ganando algo más de peso y más fuerza, explica el vasco.

Sobre su nuevo contrato con el Bathco Torrelavega, Aja está muy feliz y confía tener acabado (o casi acabado) el grado de Ciencias del Deporte para 2028. "Sí, sí, estoy muy feliz en el club y también tengo la estabilidad de seguir estudiando. Antes de salir de España o irme a otro sitio quiero tener acabada la carrera y ya tendría un futuro para el día de mañana", explica con gran madurez.

¿Volver al Barça algún día? "Obviamente te hace mucha ilusión jugar el mejor equipo del mundo como es el Barça. Yo estuve un par de años en el filial y me encantaría regresar, pero intento no tenerlo mucho en la cabeza para no agobiarme y vivir más el momento. El pivote es un puesto difícil, muy complicado y un equipo como el Barça intenta fichar siempre a los mejores del mundo ahí", concluye Jokin Aja.