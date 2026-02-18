Pick Szeged - Barcelona: Horario y dónde ver en TV la EHF Champions League de balonmano

Pick Szeged y Barcelona se enfrentan hoy miércoles 18 de febrero en el Palau Blaugrana en la fase de grupos de la EHF Champions League 2025 - 2026 de balonmano. Te contamos a qué hora se juega el Pick Szeged - Barcelona y dónde ver el partido en España.

Así, pues, resulta pertinente resaltar que el Barcelona viene de derrotar al PSG (38-33), derrotar al GOG (41-28), derrotar al PSG (30-27) y derrotar al Wisla Plock (30-24), ubicándose en el segundo lugar del Grupo B con 18 puntos y +55 en el diferencial de goles.

En cambio, el Pick Szeged perdió ante el Magdeburgo (40-32), derrotó al RK Zagreb (32-26), derrotó al Eurofarm Pellister (35-20) y perdió ante el Eurofarm Pellister (25-24), posicionándose en el cuarto lugar de la división con 10 puntos y +16 en el diferencial de anotaciones.

HORARIO DEL PICK SZEGED - BARCELONA DE LA EHF CHAMPIONS LEAGUE

El partido entre Pick Szeged y Barcelona, correspondiente a la fase de grupos de la EHF Champions League, se disputa hoy miércoles 18 de febrero a las 18:45 horas (CET) de España.

DÓNDE VER EL PICK SZEGED - BARCELONA DE LA EHF CHAMPIONS LEAGUE

En España, el partido de la EHF Champions League entre Pick Szeged y Barcelona se podrá ver por TV a través de DAZN. Además, será emitido en abierto por Esport 3.

