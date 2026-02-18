BALONMANO
Pick Szeged - Barcelona: Horario y dónde ver en TV la EHF Champions League de balonmano
A qué hora y dónde ver el Pick Szeged - Barcelona de la fase de grupos de la EHF Champions League
Pick Szeged y Barcelona se enfrentan hoy miércoles 18 de febrero en el Palau Blaugrana en la fase de grupos de la EHF Champions League 2025 - 2026 de balonmano. Te contamos a qué hora se juega el Pick Szeged - Barcelona y dónde ver el partido en España.
Así, pues, resulta pertinente resaltar que el Barcelona viene de derrotar al PSG (38-33), derrotar al GOG (41-28), derrotar al PSG (30-27) y derrotar al Wisla Plock (30-24), ubicándose en el segundo lugar del Grupo B con 18 puntos y +55 en el diferencial de goles.
En cambio, el Pick Szeged perdió ante el Magdeburgo (40-32), derrotó al RK Zagreb (32-26), derrotó al Eurofarm Pellister (35-20) y perdió ante el Eurofarm Pellister (25-24), posicionándose en el cuarto lugar de la división con 10 puntos y +16 en el diferencial de anotaciones.
HORARIO DEL PICK SZEGED - BARCELONA DE LA EHF CHAMPIONS LEAGUE
El partido entre Pick Szeged y Barcelona, correspondiente a la fase de grupos de la EHF Champions League, se disputa hoy miércoles 18 de febrero a las 18:45 horas (CET) de España.
DÓNDE VER EL PICK SZEGED - BARCELONA DE LA EHF CHAMPIONS LEAGUE
En España, el partido de la EHF Champions League entre Pick Szeged y Barcelona se podrá ver por TV a través de DAZN. Además, será emitido en abierto por Esport 3.
También puedes seguir el desempeño del Barça en la EHF Champions League a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.
- Pedri se compra un hotel de 4,2 millones de euros en Madrid, junto al futuro circuito de la F1
- Benfica - Real Madrid: resumen, resultado y goles del partido de la Champions League
- El CTA admite un posible error arbitral en el Girona - Barça
- Manolo Lama, contundente: 'Flick se ha vuelto loco
- Míchel opina sobre el pisotón de Echeverri a Koundé: 'Va al juego. Si pita falta en el campo vale, pero si entra el VAR, me parece un error
- Iturralde, tras los fallos garrafales de Soto Grado en el Girona - Barça: 'El CTA lo tiene que explicar
- El exárbitro Estrada Fernández, indignado tras la polémica del Girona-Barça: 'Se amenazó a los árbitros
- Contundente mensaje de Raphinha: 'Es duro jugar cuando las reglas son diferentes si es a favor o en contra