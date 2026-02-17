Pick Szeged - Barça, con el pase a cuartos en juego... pero sin morbo

El Barça regresa este miércoles a la Champions con el objetivo de sellar el pase a cuartos de final en el 'infierno' del Pick Szeged a las 18.45 horas ante un rival que empató la temporada pasada en el Palau y que llegará con bajas de jugadores importantes, entre ellas la de Janus Smarason.

El central islandés logró recuperarse de una lesión de rodilla que en principio pareció mucho más grave y disputó el pasado Europeo a gran nivel con ocho goles en las semifinales en las que plantaron cara a la todopoderosa Dinamarca (28-31). No será la única ausencia. De hecho, fuentes húngaras señalan que también podrían perderse el partido el goleador croata Mario Sostaric y los magiares Richard Bodo y Bence Banhidi.

Sin embargo, el nórdico tiene molestias y todo apunta a que no se vestirá, tal y como ha explicado el entrenador Carlos Ortega en la previa. "Hay que decir que ellos arrastran bajas importantes y eso puede hacer que jugadores que no juegan tanto den un paso adelante. En el caso de (Lazar) Kukic por la baja de Smarason. Dará un paso adelante, tendrá mucho protagonismo y es un jugador que siempre crea muchos problemas", comentó.

Carlos Ortega, este martes en la Ciutat Esportiva / GORKA URRESOLA

"La baja de Dika Mem es importante, pero el equipo está bien y tenemos muchos jugadores en buena forma después del Europeo. Tenemos que mejorar un poco en defensa y estamos trabajando en ello. Será un partido complicado con un pabellón que estará lleno. Hace mucho que no jugamos Champions y tenemos esta incerteza. El grupo era temible y el Barça ha vuelto a demostrar que está compitiendo", recalcó el malagueño.

Sobre el empate magiar la pasada temporada en el Palau, Ortega reconoció que por entonces su equipo "no estaba en el mejor momento, ni mucho menos. Cada partido tiene su intrahistoria. Nos costó mucho, hicimos un gran partido allí o sacamos la casta y en la vuelta sufrimos mucho. Creo que ahora el equipo está en un mejor momento, pero eso hay que demostrarlo en la pista".

"Sin duda, cuanto antes logremos clasificarnos para cuartos, mejor. Esta temporada, pese a todos los cambios, el equipo está manteniendo una línea fantástica. Hemos perdido un partido de los 40 que habremos jugado y, con todo lo que llevamos, creo que es digno de mención. Queremos seguir estando ahí, aunque esto sea anecdótico, porque aquí lo importante es llegar a la Final Four y ganarla", añadió el técnico barcelonista.

Luís Frade es clave en el Barça / GORKA URRESOLA

Habla Luís Frade

Consolidado como uno de los referentes del Barça, Luís Frade afronta el partido "con ilusión. Volver a la Champions es una motivación muy grande. Después de mucho tiempo con la selección, tenía ganas de volver a las rutinas del club. Ya tuvimos en la Copa de España y en la ASOBAL los primeros desafíos, pero ahora empieza lo bueno otra vez. El Pick Szeged es un gran equipo y, pese sus bajas, competirá al máximo".

En cuanto a la lesión de Dika Mem, el pivote portugués explicó que el equipo está acostumbrado a este tipo de circunstancias, porque "el balonmano es un deporte de contacto y las bajas son una cosa inherente. El problema es que es nuestro capitán y es una baja muy importante, pero el grupo sigue. Si no está uno, otro dará el paso adelante. Ojalá todo vaya bien y saquemos el partido adelante".

"En la pista sí nos sentimos muy bien. Por fuera el cansancio empieza a acumularse un poco, pero también estamos acostumbrados a eso. El club también lo sabe y para eso tenemos al cuerpo técnico, que sabe manejar de la mejor manera las cargas de cada uno. Pero sí, la verdad es que estamos en fase ascendente y el objetivo común es aprovechar el estado de forma de cada uno", concluyó Frade.