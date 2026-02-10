Petar Cikusa se reivindica en el regreso triunfal a la Liga

Poco más de 48 horas después de conquistar la Copa de España en la localidad canaria de Telde, el Barça regresó dos meses después a la Liga Nexus Energía ASOBAL con una sonora paliza por 51-32 ante el recién ascendido Horneo Eón Alicante.

Barça - Horneo Eón Alicante (balonmano, Liga ASOBAL), 10/02/2026 LIGA ASOBAL BAR 51 32 ALI Alineaciones BARÇA, 51 (27+24): Viktor Hallghrimsson (p., 1-30', 10 paradas), Seif Elderaa (2), Ludovic Fàbregas (3), Petar Cikusa (4), Aleix Gómez (4), Dani Fernández (5, 1p.) -siete inicial-, Filip Saric (p.s., 31'-60', 10 paradas), Djordje Cikusa (3), Jonathan Carlsbogard (8), Antonio Bazán (5), Oscar Grau, Miguel Ángel Martín (5), Blaz Janc (1), Adrián Sola (3) y Manuel Ortega (8). HORNEO EÓN ALICANTE, 32 (14+18): Roberto Doménech (p., 1'-30', 8 paradas), Augusto Moreno, Darko Dimitrievski (4), Javier Borragán (7), Edu Escobedo (1), Borja Méndez, Xabier Barreto (2) -siete inicial-, David Faílde (p.s., 31-60', 5 paradas), 'Laucha' Robledo (5), Iván Montoya (3), Pepe Oliver (3), Ander Torriko (3), Fabio Teixeira (3) y Julen Urruzola (1).

Con una entrada indigna, el cuadro azulgrana ofreció a la afición el cuarto título de una temporada en la que es el favorito para revalidar el título liguero, la Copa del Rey y es uno de los principales candidatos a alzar la Champions. En el descanso, el Juvenil azulgrana ofreció la Minicopa en familia en el Palau.

Carlos Ortega dio descanso a sus jugadores más exigidos, como el meta Emil Nielsen (oro con Dinamarca en el Europeo), Domen Makuc e Ian Barrufet. Además, Dika Mem estña lesionado, N'Guessan no jugó y Blaz Janc apenas lo hizo, En su lugar, los jóvenes Adrián Sola, Filip Saric, Miguel Martín y Manuel Ortega.

La primera parte permitió ver el claro paso adelante de un Petar Cikusa más seguro y potente en sus acciones. Y tres cuartos de lo mismo con Seif Elderaa, quien parece haebr ganado confianbeza con Xavi Pascual en el reciente Campeonato Africano saldado con oro egipcio.

Elderaa dirigió al equipo con maestría en un inicio fulgurante (6-1, min. 4:58) y Petar Cikusa le tomó el relevo para disparar a los azulgranas hasta el 14-6 (min. 13:56). Ahí el canterano azulgrana Roberto Doménech inició una exhibición en la portería y fue clave en la recuperación visitante (14-9, min. 18:05).

Ortega amagó con la cartulina y dio entrada en defensa a un sensacional Antonio Bazán. El doctor puso el muro y brilló con dos robos para liderar la zaga barcelonista. Por si fuera poco, anotó un golazo en la recta final de una primera parte que cerró Dani Fernández con un siete metros (27-14, escandaloso resultado).

Seif Elderaa realizó un buen encuentro / DANI BARBEITO

Filip Saric estuvo bastante más flojo que un notable Viktor Hallgrimsson (10 paradas y 42% de acierto) y Bazán aprovechó un gran pase de Elderaa para jugar al tenis (30-15, min. 33:17), pero a partir de ahí el equipo se relajó ante un rival que atacaba con siete y Ortega pidió tiempo muerto con 39-25 (min. 45:02).

El Barça había perdido la chispa y el Horneo Eón Alicante se acercó a 12 goles (42-30, min. 53:35). Mención especial también para un infalible Carlsbogard (8/8) y para el joven Manuel Prtega (ocho goles). Al final, 51-32 y el sábado, repetición de la final de la Copa de España en Valladolid.