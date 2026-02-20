Petar Cikusa derriba su 'muro' con una cátedra ante el Villa de Aranda

El Barça logró este sábado con autoridad su decimoctava victoria en la Liga NEXUS Energía ASOBAL por 41-27 ante el Tubos Aranda Villa de Aranda con Petar Cikusa como gran protagonista en un nuevo paso adelante y en otra muestra de que ha recuperado la 'magia' después de una larga época de dudas con continuos problemas físicos.

Barça - Tubos Aranda Villa de Aranda (balonmano, Liga NEXUS ENERGÍA ASOBAL), 20/02/2026 LIGA NEXUS ENERGÍA ASOBAL BAR 41 27 ARA Alineaciones BARÇA, 41 (23+18): Viktor Hallgrimsson (p., 1'-30', 11 paradas), Seif Elderaa (2), Jonathan Carlsbogard (3), Djordje Cikusa (5), Adrián Sola (5), Ian Barrufet (2) -siete inicial-, Filip Saric (p.s., 31'-60', 10 paradas), Petar Cikusa (8), Oscar Grau (3), Antonio Bazán (5), Tim N'Guessan (1), Miguel Ángel Martín (2), Manuel Ortega (5) y Aleix Gómez. TUBOS ARANDA VILLA DE ARANDA, 27 (12+15): Vasco Teixeira (p., 1'-53', 10 paradas), Jevgenijs Rogonovs (3), Alberto Pinillos (2), Nemanja Jovic (3), Dalmau Huix (5), Juan Tamayo (2), Víctor Megías -siete inicial-, Pedro Benito (p.s., 54'-60', 3 paradas), Kiko Pereira (2), Asier Iribar (1), Jakub Sladkowski (1p.), Tamás Jánosi (3), David López (3), Álex Berbel, Pedro Martínez y Mateo Arias (2).

El mago de Bordils cumplió 20 años el pasado 8 de diciembre y lleva bastantes meses haciendo las cosas bien. El hermano de un irregular y coluntarioso Djordje Cikusa va ganando fuerza física (el tema del peso es aún otro cantar) y ha recuperado la confianza, como demostró en una primera parte en la que marcó cuatro goles, regaló cuatro asistencias (una inverosímil a su gemelo) y robó una bola.

Carlos Ortega dio descanso a bastantes jugadores y el equipo no se resintió en absoluto. Además del lesionado Dika Mem, no se vistieron el meta Emil Nielsen, el polivalente Blaz Janc no la 'muralla' Ludovic Fàbregas, mientras que Tim N'Guessan y Aleix Gómez aparecieron un par de minutos por la exclusión de sus compañeros de posición. La gestión de grupo del malagueño es para quitarse el sombrero.

Djordje Cikusa alternó aciertos con errores / GORKA URRESOLA

La otra gran noticia fue la actuación de Viktor Hallgrimsson, quien se fue a los vestuarios en el descanso rozando el 50% de efectividad con varias intervenciones de enorme mérito. Con el titular Emil Nielsen descansando, el islandés volvió a mostrar que está capacitado para asumir más responsabilidades la próxima temporada como 'pareja de baile' de Sergey Hernández.

Menos de 48 horas después de sellar el billete para cuartos de final de la Champions con una gran victoria en la pista del PICK Szeged (27-35), al Barça le costó entrar en el partido ante un combativo conjunto arandino que se adelantó con tres tantos del letón Rogonovs y uno de Jovic (6-7, min. 10:00).

Los locales empezaron a imponer su ley desde la defensa y con el tercer gol del emergente Adrián Sola (10-7, min. 14:45) que dio paso a un parcial de 6-0 liderado por Petar Cikusa. El gerundense ofreció una cátedra de balonmano en ataque con un dominio de la situación que recordó por momentos al genial Veselin Vujovic. Salvando las distancias con el mito del Dream Team, claro está.

Carlsbogard, en una acción de ataque / GORKA URRESOLA

Ese 16-8 que culminó precisamente su germano Djordje supuso la capitulación definitiva de un Villa de Aranda que se fue a los vestuarios 23-12 abajo. Tres errores de Asier Iribar y tres paradas del recién incorporado Filip Saric (le intentó marcar un 'siete metros' de vaselina) dispararon al Barça a un sonoro 26-12.

Ahí llegó la habitual bajada de intensidad, con Antonio Bazán como estandarte de lo contrario en las dos porterías. ¿No se ha ganado ya una oportunidad con los Hispanos). El Villa de Aranda llegó a acercarse hasta 11 goles (30-19, min. 41:12) hasta que otra vez Petar Cikusa tomó las riendas para que los blaugranas frenasen la remontada visitante (35-20, min. 48:49).

Con una juventud extraordinaria en todas las líneas, Filip Saric se gustaba en la portería ante un rival casi recién llegado en autobús. ¿De verdad es profesional la Liga ASOBAL? El joven Manuel Ortega, hijo del técnico, exhibió una vez más su 'pillería' y sus ganas con un gran final de partido hasta el 41-27 definitivo. Lo próximo, la visita del RK Zagreb el jueves, el equipo ante el que el Dream Team de Valero Rivera ganó tres Champions seguidas.