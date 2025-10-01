'Pasqui', Fàbregas, Nielsen, Petrus... las historias de la final Barça - Veszprém

El nombre de Xavi Pascual está íntimamente ligado a la historia del Barça de balonmano y del Mundial de clubs, un título que conquistó cinco veces en el banquillo azulgrana y la pasada temporada al cargo de un Veszprém que defenderá el título este jueves a las 19.00 horas contra los de Carlos Ortega.

El conjunto magiar derrotó al Magdeburgo por 21-19 en una semifinal marcada por las defensas que recordó en cierto modo a la polémica victoria alemana en el Palau por 21-22 en la segunda jornada de la Champions. Esta vez no surtió efecto el juego al borde del reglamento en todos los sentidos de los de Bennet Wiegert.

Motivados por jugar en su país, los tres egipcios fueron clave para los de 'Pasqui'. El exazulgrana Ali Zein marcó cinco de sus siete lanzamientos, al igual que el pivote Ahmed Adel (fichado este verano procedente del Nantes). Completa el círculo con cuatro goles de cinco lanzamientos Yehia Elderaa, hermano del blaugrana Seif Elderaa.

Ali Zein brilló en la semifinal contra el Magdeburgo / IHF - JOZO CABRAJA

Historias entrecruzadas

La de Ali Zein no es ni mucho menos la única conexión entre ambos equipos. La más importante es, sin duda, la presencia en el banquillo húngaro del citado Xavi Pascual, el artífice de un cambio en el estilo de juego marcado por la velocidad que llevó al Barça a recuperar la primacía nacional y a ganar tres Champions y cinco Mundiales de Clubs.

El exportero fue destituido junto al mánager David Barrufet justo dos semanas antes de reinar en Colonia en una decisión extraña de la Junta de Joan Laporta. Al menos, se acertó de pleno con su sustituto, ya que Carlos Ortega sigue realizando un sensacional trabajo pese a los recortes con dos Champions como momentos culminantes.

Sigamos. Ludovic Fàbregas salió del Palau en 2023 con destino al Veszprém y dos temporadas después ha regresado para erigirse en uno de los grandes líderes del equipo con un gran nivel en ataque y uno estelar atrás. Mientras, el brasileño Thiagus Petrus hizo el camino inverso el pasado verano y es un puntal en la zaga magiar.

Luka Cindric fue de más a menos en el Barça / VESZPRÉM HC

Otros dos jugadores completan el listado de exazulgranas del Veszprém. Fichado como estrella en 2019 tras ser 'verdugo' en las 'semis' de la Champions en 2017 con el Vardar, el club rescindió el contrato del croata Luka Cindric en 2023 y llegó a Hungría en 2024 previo paso por el Dinamo Bucuresti... también a las órdenes de 'Paqui'.

El último está en la portería. Formado en la cantera del Barça junto a Gonzalo Pérez de Vargas, Rodrigo Corrales no debutó con el primer equipo tras su paso por el filial y, como cedido, por el Bada Huesca y el Wisla Plock. El cuadro polaco se lo quedó en propiedad y jugó en el Pick Szeged y en el PSG antes de fichar por el Veszprém en 2024.

Más coincidencias

No acaban aquí las historias paralelas entre los dos equipos que se disputarán la corona universal del balonmnano este jueves en una cita que sigue adoleciendo de falta de calor pese a la 'charanga' del Zamalek. Bien haría la Federación Internacional (IHF) en reflexionar sobre el mal efecto de ver unas gradas vacías.

Xavi Pascual llegó hace 15 meses junto a su ayudante Toni García, quien había trabajado junto al exportero en el Barça desde que en 2016 se hizo cargo del balonmano formativo blaugrana. Y el gran jefe del conjunto magiar no es otro que Lazslo Nagy, un emblema del Barça que jugó 12 temporadas en el Palau (2000-2012).

Para acabar, Emil Nielsen se enfrentará al que será su equipo a partir de la próxima temporada. Consagrado como uno de los mejores porteros del planeta quizá junto al serbio Dejan Milosavljev (Füchse Berlin), el danés no aceptó la oferta de renovación del Barça y en octubre del año pasado su futuro ya estaba decidido. ¿Les parece poco?