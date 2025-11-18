El paso al frente de Djordje Cikusa, también en ataque

El Barça sumó este domingo una nueva victoria en ASOBAL en una de las pistas más complicadas. El Palacio de los Deportes de León recibió a los azulgranas con el ambiente de las grandes tardes para un duelo del que los visitantes salieron airosos pese a la resistencia inicial de los locales.

El ABANCA Ademar presentó batalla los primeros 15 minutos, pero la superioridad azulgrana acabó imponiéndose con Tim N'Guessan liderando el grupo y Emil Nielsen crecido bajo palos tras sustituir a Hallgrimsson en la segunda mitad. De hecho, el partido estaba decidido ya al paso por el minuto 45.

Con vistas al importante duelo de la Champions de este miércoles en la pista del PSG, Carlos Ortega dio descanso a Dika Mem y, con el encuentro resuelto, también sentó en el banco a N'Guessan y a Ludovic Fàbregas para dar galones al 'Baby Barça'. Petar y Djordje Cikusa, Ian Barrufet o Adrián Sola cumplieron con su misión y el partido se cerró con un contundente (28-38).

Destacó Djordje Cikusa, quien además de su habitual gran trabajo atrás, fue amo y señor del ataque con cinco dianas (de siete lanzamientos). El canterano, que volvió el pasado verano tras una temporada cedido en Montpellier, se ha especializado defendiendo de 'dos' (lateral derecho defensivo), una posición en la que ya empezó a destacar en la segunda mitad de su campaña en el equipo galo.

Cambio positivo

Djordje Cikusa renovó con el Barça en abril de 2024 hasta 2027 junto a su hermano gemelo Petar (firmó después hasta 2029) y fue cedido al Montpellier. Tras un curso en el que maduró en todos los sentidos, regresó a la disciplina azulgrana con el objetivo cumplido y especializado en defensa por decisión de su técnico en el conjunto galo, Érick Mathé, pese a que esa no era su idea inicial.

"Fui a Montpellier pensando que tendría otro rol, pero al final me encontré con lo que había y me terminé acostumbrando. Me di cuenta de cuál era mi posición y la verdad es que me fue muy bien y estoy contento por la experiencia", decía en una entrevista reciente con SPORT.

El de Bordils se ha consolidado atrás, aprovechando su clara mejora en peso y en calidad muscular. "Me he pasado el verano entrenando y tampoco pensaba en lo que se espera de mí", comentaba el lateral derecho a quien se le pide un paso adelante ataque que está dispuesto a asumir. Hasta ahora, su mejor rendimiento ofensiva fueron sus 11 goles en las semifinales de Supercopa de Catalunya.

Djordje Cikusa suma 19 tantos en la Liga ASOBAL, incluidos los cinco que sumó en la segunda mitad contra el Ademar. En la Champions está teniendo menos minutos (poquísimos en ataque) y son cuatro las 'dianas' que acumula después de las primeras siete jornadas.