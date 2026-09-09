El 'papá' Sergey Hernández emula a Nielsen en el estreno victorioso del Barça

Cuatro días después de revalidar el título en la Supercopa Ibérica, el Barça inició la defensa de su cetro continental en la EHF Champions League con una clara victoria por 39-28 frente al Skandeborg Aalborg Handbold (SAH) y con un protagonista por encima del resto, el hispanorruso Sergey Hernández.

Barça - SAH (balonmano, Champions League), 09/09/2026 CHAMPIONS LEAGUE BAR 39 28 SAH Alineaciones BARÇA, 39 (18+21): Sergey Hernández (p., 1'-52', 1 gol), Petar Cikusa (6), Ludovic Fàbregas (5), Dika Mem (7), Jonathan Carlsbogard (1), Blaz Janc (3), Ian Barrufet (3, 1p.) -siete inicial-, Viktor Hallgrimsson (p.s., 53'-60'), Tim N'Guessan (3), Adrián Sola, Luís Frade (3), Dani Fernández (3), Janus Smarason (1), Djordje Cikusa (1), Oriol San Felipe (1) y Seif Elderaa (1). SKANDERBORG AARHUS HANDBOLD, 28 (13+15): Magnus Petersen (p., 1'-36' y 49'-60'), Emil Laerke (8), Fredrik Olsson, Alexander Jensen (3), Johan Hansen (5), Jeppe Cieslak (3) -siete inicial-, Magnus Brandbyge (p.s., 37'-648'), Johannes Andersen, Andreas Rasmussen (3), Kristjan Kristjansson (2), Christoffer Dreyer, Tobias Soberg (1), Morten Dahlgaard (1), Gustav Bruun (2) y Oscar Hansen.

El meta internacional español se perdió los dos partidos del pasado fin de semana frente a FC Porto en semifinales y contra el Sporting de Portugal en la final para asistir al nacimiento de su primer hijo. El pequeño Leo vino al mundo en la noche del viernes y el nuevo fichaje azulgrana se reincorporó esta semana a los entrenamientos.

Justo antes de comenzar el duelo del Palau, el danés Emil Nielsen ofreció su primera cátedra con 14 paradas en la victoria del Veszprém frente al FC Porto por 36-28. La respuesta de Sergey Hernández fue extraordinaria, ya que realizó esas mismas 14 paradas en la primera parte con un espectacular 14/27 para mantenerse por encima del 50 por ciento (51,85%).

Carlsbogard anotó uno de sus dos lanzamientos / FCB

El Barça empezó muy intenso y ya doblaba a su rival al paso por el minuto 11 con tres goles de Ludovic Fàbregas (8-4), pero una serie de pérdidas y un par de desajustes permitieron al subcampeón danés conseguir que los locales estuviesen más de siete minutos sin marcar e igualar la contienda (8-8, min. 18:52).

Renovado hasta 2031, Carlos Ortega llamó a capítulo a sus jugadores y la respuesta fue extraordinaria, con un parcial de 4-0 en menos de tres minutos que cerró Djordje Cikusa con un gol de portería a portería (12-8). El SAH hacía las cosas bien, pero se topaba una y otra vez con un enorme Sergey Hernández.

Los azulgranas ya habían tomado el pulso al partido, Sergey Hernández culminó su exhibición con un tanto y Dika Mem logró un golazo casi sobre la bocina para llevar el partido al descanso con 18-13. El defensor del título puso la directa en la reanudación con otras siete paradas del meta nacido en la localidad rusa de Kropotkin y seis goles del galo para irse a siete y obligar a Claes Rasmussen a pedir dos tiempos casi seguidos (31-20, min. 44:20).

Ian Barrufet, en tareas ofensivas / FCB

Con un arbitraje más que mejorable de la pareja femenina alemana, el portero de los Hispanos se retiró con 21 paradas y le tomó el relevo Hallgrimsson pasado el 50' (34-22). Esos 10 últimos minutos permitieron exhibirse a un Petar Cikusa que tiene toda la pinta de que será fundamental esta temporada si lo respetan las lesiones.

El de Bordils anotó seis goles prácticamente seguidos, entre ellos uno extraordinario con finta, giro y finalización sin cometer pasos. El duelo acabó con un error y un golazo de Seif Elderaa y con 39-28 en el marcador en un notable inicio azulgrana en la defensa de su título europeo. Lo próximo será visitar la difícil pista del Dicorpebal BM Logroño La Rioja este viernes en el primer partido de la Liga NEXUS ENERGIA ASOBAL. ¡En menos de 48 horas!