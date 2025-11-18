Ortega traslada la presión al rival en el estreno de la segunda ronda de Champions

El Barça visita este miércoles la pista del PSG (20.45 horas) en el que ha sido designado el 'Partido de la Semana' de la octava jornada de la Champions League Machineseeker EHF 2025/26. Un duelo con el que se abre la segunda mitad de la fase de grupos a la que el Barça llega como segundo clasificado del grupo B, a dos puntos del Magdeburgo.

De hecho, el único tropiezo de los azulgranas hasta el momento es precisamente contra el conjunto alemán, que se impuso en el Palau en la segunda jornada, en otro duelo de alto nivel que se saldó con un ajustado 21-22. Salvo esa excepción, el Barça cuenta todos sus partidos por victorias y necesita mantener esa dinámica para no alejarse del gran rival germano.

El PSG, por su parte, se ha convertido en una de las grandes decepciones de la temporada, con un pobre balance en el tramo inicial. Hasta el momento, solo ha sumado seis puntos y ha perdido cuatro partidos en la primera temporada con el danés Emil Madsen en el banquillo después de siete temporadas con el vallisoletano Raúl González. Pese al mal inicio, los parisinos afrontan la cita con garantías tras ganar a domicilio al GOG en la última jornada(28-31)y superarlos en la clasificación.

"Es un partido muy importante. Es cierto que el PSG ha empezado un poco dubitativo en Champions pero en la liga francesa va con paso firme. Ha habido cambio de entrenador, de jugadores y han tenido una victoria inesperada. Es un partido importante para los dos, pero creo que un punto más para ellos por la clasificación actual que tienen y el hecho de jugar en casa", analizó Carlos Ortega en la previa del encuentro, y recordó que, con apenas 48 horas de margen desde el partido contra Ademar, "vamos sin preparar nada".

"Puede pasar mucho y el equipo está preparado", indicó, dejando de lado las estadísticas que dan al Barça como favorito. "Es un equipo que ha apostado muy fuerte muchos años por ganar la Champions, no lo ha podido conseguir y en nuestros últimos partidos directos creo que les hemos tomado un poco la medida, pero las estadísticas son eso, estadísticas", sentenció.

"El equipo está con muy buena dinámica, hay muy buen ambiente en el vestuario y queremos aguantar esta racha", apuntó el técnico malagueño, quien tiene claro que "nuestras armas son defender y correr".

Hombres a seguir

Los parisinos se impusieron a domicilio al GOG en la última jornada disputada (28-31), con lo que cuentan con el 'average' particular con los daneses a favor. Con un bloque sólido, el equipo sigue teniendo en Elohim Prandi a su gran estrella. El lateral izquierdo es el gran referente ofensivo del conjunto parisino y suma ya 55 dianas en esta Champions. En ataque destaca también el el extremo catalán Ferran Solé, así como el lateral derecho Yahia Omar, con 35 goles en lo que va de curso europeo.

Carlos Ortega, que dio descanso a Dika Mem para el partido de liga contra Ademar León, ha dejado esta vez fuera de la convocatoria a Òscar Grau y Antonio Bazán. El jugador del filial Adrián Sola, uno de los jugadores destacados en León, completa la convocatoria.