Ortega se rinde ante Sergey Hernández: "Es el portero que queríamos, sin duda"

El Barça inició con buen pie la defensa del título en la EHF Champions League con una clara victoria por 39-28 frente al SAH danés en una actuación sensacional de Sergey Hernández en su puesta de largo en el Palau con 21 paradas (14 en la primera parte) y con 50 minutos disputados (los 10 últimos fueron para Viktor Hallgrimsson).

Era un partido especial para Carlos Ortega tras su renovación hasta junio de 2031 en una decisión del club que se ha ganado a pulso con su trabajo, con su dedicación, con su compromiso y, claro está, con los resultados. El malagueño lideró al equipo a la conquista de los seis títulos posibles la pasada temporada y ha ganado tres de las últimas cinco Champions.

"Estoy muy contento por la renovación. Ya he dicho que normalmente los entrenadores no tienen contratos tan largos y mi objetivo es intentar pelear todas las competiciones todos los años. Es imposible ganar siempre todas las temporadas, pero lo que sí queremos es estar siempre ahí en la batalla", comentó el malagueño. Ortega aprovechó para elogiar a Sergey Hernández.

Carlos Ortega saluda a Claes Nick Rasmussen, técnico del SAH / FCB

"Ha hecho un partido extraordinario y ha demostrado que es el portero que queríamos. Esperemos que pare así los próximos partidos. Lo necesitamos y ya he manifestado varias veces que hemos hecho los mejores fichajes posibles, sin duda. Se ha ido Emil (Nielsen), que es un grandísimo portero, pero Sergey también lo es", recalcó.

El técnico considera que su equipo "fue de menos a más. Nos costó la entrada y el Aarhus se mantuvo claramente en el partido durante los primeros 15 minutos, porque llevábamos muchas paradas, íbamos 8-8 y ellos tuvieron alguna bola para ponerse por delante. Los últimos seis o siete minutos del primer tiempo jugamos mejor y nos fuimos por cinco goles".

"El segundo tiempo fue bastante más plácido. Nuestra defensa y, sobre todo, nuestra portería, estuvieron extraordinarias. El contraataque, más o menos como estamos acostumbrados. Y en ataque posicional tuvimos problemas al principio. El Aarhus me ha sorprendido, porque en los partidos que hemos analizado, su defensa parecía más blanda y menos contundente. Contento, porque con este formato cuentan todos los puntos", concluyó Ortega.

Sergey Hernández, un portero de plenas garantías / FCB

Tan frío como feliz, Sergey Hernández no podía imaginarse un debut más acertado en la Champions League y, encima, en casa. "Ha sido un sueño debutar en el Palau con la camiseta del Barça. Estoy muy contento y también muy orgulloso del equipo por el esfuerzo. Gracias al club por la confianza y ahora hay que seguir trabajando".

"Llevo muchos años trabajando para tener esta oportunidad y no me imaginaba este debut, pero sí puedo deciros que venía con hambre y con mucha ambición para hacer un partido así en el Palau y devolver a la afición y al club la confianza. Estoy muy feliz y la alegría y la ilusión son dobles, porque era mi primer partido como padre", aseguró. El viernes por la noche su mujer dio a luz al pequeño Leo, lo que le hizo ser baja en la Supercopa Ibérica.