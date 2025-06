Ortega: “Ya me gustaría que hubiese 10.000 del Barça en Colonia”

Carlos Ortega afronta su cuarta Final Four de la Champions en su cuarta temporada en el banquillo. Ganó dos (2022 y 2024), cayó ante el Magdeburgo por penaltis en ‘semis’ en 2023 y nadie tiene más títulos que él (seis como jugador del Dream Team y dos como técnico).

El técnico acabó satisfecho el pasado fin de semana en Irun. “Creo que llegamos bien. Me gustó la defensa en Irun. Hicimos una Copa del Rey muy seria, la gente está con muchas ganas y la semana ha sido fantástica. Tenemos muchos tocados, como todos los equipos. La temporada ha sido muy larga, sobre todo para los que estuvieron en los Juegos, pero todos quieren estar”, explicó.

En cuanto a la marcha de 10 jugadores, Ortega tiene claro que todos “quieren ganar. Si yo me fuese, querría acabar ganando. Los 10 jugadores que se van, y los que se quedan, han dado mucho por el club, son unos campeones y querrán marcarse ganando esta Champions”.

GRADA HOSTIL

Una vez más, el Barça no tendrá el favor del público, algo que sucede desde 2010 con la excepción de 2021, cuando se jugó a puerta cerrada por el Covid.

“Somos el Barça y tenemos que competir. Eso es lo que podemos pedir a los jugadores. Está claro que no seremos locales. Magdeburgo y Berlín serán más locales. Suele haber equipos alemanes, la temporada el Kiel, y el equipo ya está acostumbrado a jugar en ambientes hostiles. Nos gustaría que de los 20.000, 10.000 fueran del Barça, pero no puede ser”, lamentó.

Los 10 jugadores que se van han dado mucho por el club y querrán salir ganando esta Champions

el magdeburgo Una vez más, el ‘SCM’ de Benett Wiegert se cruza en el camino del Barça. “Nos hemos enfrentado muchas veces. Quitando en la primera Super Globe, que nos ganaron claramente, en las demás perdimos en la prórroga, por penaltis o en el último ataque. El equipo compió perfectamente y la moneda se decantó de su lado. En el Palau les hemos ganado dos veces por bastante y ahora tenemos una oportunidad para resarcirnos deportivamente. El equipo está preparado para competir”, indicó el andaluz.

Pese a su lesión, el técnico cree que Gisli Kristjansson “jugará si hay un mínimo de posibilidades de que lo haga. De hecho, hemos preparado el partido como si jugase. El juego de Magdeburgo se basa mucho en los uno contra uno, evitando faltas y jugando bien sin balón. Incluso con faltas, en los últimos pasos saben hacer gol a través del golpe franco”.

Si me pedís el favorito, todos diríamos que el Füchse, ¿no? Están jugando a un ritmo fantástico y rápido

“Si me pedís un favorito, todos diríamos que Berlín, ¿no? Ganaron los cuartos con una claridad espectacular, están jugando a un ritmo fantástico y rápido pese a no tener muchos cambios. Pero en la Final Four han caído muchos favoritos, como nosotros en 2023”, indicó Ortega.