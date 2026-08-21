Ortega dará minutos a los jóvenes en el debut oficial del Barça campeón

El Barça disputa este viernes el primer partido oficial de una temporada en la que luchará por el quimérico objetivo de revalidar los seis títulos de seis posibles que logró el curso pasado: la Champions League, la Liga NEXUS ENERGÍA ASOBAL, el Mundial de Clubs (antigua Super Globe), la Supercopa Ibérica, la Copa del Rey y la Supercopa de Catalunya.

El título catalán abrirá el fuego como cada año y este viernes llegan las semifinales frente al Fundació Handbol Sant Vicenç en un duelo que comenzará a las 21.00 horas (en directo por La Xarxa) en Martorell por obras en el pabellón en Sant Vicenç dels Horts. El ganador se medirá el lunes en la final al Fraikin Granollers, que este jueves venció por 20-35 al Handbol Sant Joan Despí en la primera semifinal.

Las sensaciones son magníficas en un cuadro azulgrana que ha sufrido muchas menos modificaciones que el pasado verano. Se fueron el astro de la portería Emil Nielsen (Veszprém), el central esloveno Domen Makuc (Kiel) y el pivote navarro Antonio Bazán (Helvetia Anaitasuna, Plata) y llegaron el meta hispanorruso Sergey Hernández (Magdeburgo) y el central islandés Janus Dadi Smarason (Pick Szeged).

Blaz Janc, muy concentrado con las pesas / FCB

Con tan solo cuatro días de entrenamientos, el Barça reinó el pasado fin de semana en la Premium Cup en Nordhorn con una victoria de mucho mérito contra un Füchse Berlin mucho más rodado (35-39 con 17-24 al descanso). Fue la reedición de la pasada final de la Champions, cuando los de Carlos Ortega vencieron en Colonia a los de Nicolej Krickau por 37-34.

Como suele suceder en cada temporada, el técnico malagueño aprovechará esta semifinal para dar minutos a sus jugadores más jóvenes ante un rival mucho más flojo, pero al mismo tiempo con unas ganas enormes de agradar y de plantar cara al mejor equipo de España, de Europa y del mundo.

El Sant Vicenç compite en la tercera categoría del balonmano español (Primera Nacional) y cuenta con varios jugadores con experiencia en Plata, como los exazulgranas Carlos Pueyo y Carlos Martín. Los vicentinos fueron quintos la pasada temporada en el Grupo D y su máximo realizador fue Eric Barbeito, exazulgrana y sobrino del mítico Fernando Barbeito.

Jonathan Carlsbogard, entre Seif Elderaa y Blaz Janc / FCB

Uno de los jugadores que podría tener una gran oportunidad es el canterano Oscar Grau en su segundo curso con ficha del primer equipo. "La verdad es que tenemos muy buenas sensaciones después de los cuatro partidos que llevamos, pero el de este viernes ya es oficial y tenemos muchas ganas", comentó el hijo del exjugador del Dream Team, Oscar Grau.

"Queremos empezar la temporada oficial con las mejores sensaciones posibles. Sabemos que es un partido para dar un paso adelante y que tenemos que aprovechar algunos para ganarnos protagonismo y minutos. Intentaremos hacer el mejor partido posible", añadió el pivote experto en tareas defensivas.