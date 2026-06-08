Ortega: “Se me acaban los calificativos para el equipo por su forma de competir”

El entrenador del Barça, Carlos Ortega, afirmó este domingo, tras conquistar la Copa del Rey ante el Bidasoa (17-37), que se le acaban los calificativos para elogiar a su equipo por su “forma de competir”.

“Hemos estado a un nivel físico extraordinario, hemos salido enchufados y además estaba Nielsen para anular sus ataques”, dijo el técnico andaluz, que desveló que su equipo quería acabar el torneo “con mejores sensaciones” que en las dos anteriores rondas.

El objetivo: La Final Four

Ortega mostró su confianza en que su equipo mantenga el nivel en la Final a Cuatro de la Liga de Campeones de Colonia (Alemania) la próxima semana, pero avisó de que no será sencillo porque se enfrentarán "a los mejores".

“Hoy hemos hecho 60 minutos espectaculares, jugando al contragolpe y anotando muchos goles. Esa es la manera de romper los partidos”, dijo el técnico malagueño, que añadió que no siempre es fácil mantener la motivación en sus jugadores.

“Cuando un equipo está acostumbrado a ganar, esa sensación es adictiva. Nuestros jugadores quieren seguir ganando”, finalizó.