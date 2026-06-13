El 'ogro' Landin amenaza al Barça... ahora con el Aalborg

"Sin portería no puedes ganar nada. Si tus porteros no están bien en una final, despídete", es una de las verdades absolutas que más se repiten en el balonmano. Lo más valorado es un arquero regular que no falle en los días clave y ahí uno de los mejores en lo que va de siglo es Niklas Landin.

Dos veces campeón olímpico en Río 2016 y en París 2024 junto al azulgrana Emil Nielsen, tres veces oro mundial y una vez campeón europeo con Dinamarca, el portero de Soborg tiene ahora 37 años y sorprendió hace tres al cambiar el Kiel por el Aalborg Handbold.

En sus ocho campañas en los 'Zebras' se cruzó varias veces en el camino del Barça, con actuaciones estelares y con sus 201 centímetros de altura convertidos en una muralla infranqueable.

El Barça no se fía de Niklas Landin / INSTAGRAM

Eso sí, tan solo tiene una sola Champions en su palmarés, la que logró en 2020 sin público por el Covid en el Lanxess Arena al derrotar con el Kiel por 33-28 al Barça que dirigía Xavi Pascual. El técnico fue destituido días antes de ganar la 'Décima' en junio de 2021.

SPORT charló con el danés en el Hotel Radisson Blu. "Cuando vine al Aalborg, mi objetivo era seguir jugando al cien por cien. Tengo otros tres años de contrato y estoy muy ilusionado. Mi cuerpo no está para la retirada (sonríe). Era un sueño volver a Dinamarca y lo hice para estos objetivos. Espero pasar a la final... es que estamos a dos partidos del título", manifestó.

Elogios al Barça y a Nielsen

Landin explicó que siempre es "especial jugar contra el Barça, el mejor equipo de la historia del balonmano y el club con más títulos. Hubo mucha rivalidad cuando estaba en el Kiel, con partidos históricos y muy igualados, pero ya te digo que para mí es muy excitante enfrentarme a ellos", prosiguió el actual campeón olímpico.

Durante años, entre él y el exazulgrana Kevin Möller cerraron el paso a Nielsen a la selección danesa. Pese a ello, Landin siempre tuvo claro que el blaugrana llegaría a su nivel actual, "porque lee el partido muy bien, su posición en la portería siempre es la mejor y ha parado mucho en todos los sitios. Siempre pensé que acabaría siendo titular en Dinamarca".

Niklas Landin y Emil Nielsen, con Dinamarca / EFE

El danés confía en el Aalborg, pero tiene claro que el Barça "es el favorito en esta Final Four por los títulos y por las finales que tiene, aunque la clave en estos partidos es siempre que el portero y la defensa estén a muy buen nivel", manifestó el escandinavo.

Más 'peligros'

El Aalborg fue la sensación de la fase de grupos al ser segundo tras el Magdeburgo. El equipo de Simon Dahl empató en la ida de cuartos ante el Sporting (31-31) con ocho goles de Arnoldsen y ganó en Dinamarca por 37-36, con 10 tantos del central y lateral diestro.

Thomas Arnoldsen suele liderar el ataque del Aalborg / EFE

El central danés Thomas Arnoldsen, su compatriota lateral derecho Mads Hoxer (gusta en el Barça) generan el 50% de los goles del Aalborg, así que habría que atarlos en corto. Citar también al central internacional alemán Juri Knorr con pasado en el filial barcelonista.