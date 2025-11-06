Oficial: El Barça anuncia el fichaje de Sergey Hernández

El próximo verano Emil Nielsen dejará la disciplina del Barça para poner rumbo a un nuevo camino en el Veszprém. El combinado húngaro anunció el fichaje del guardameta danés el pasado mes de julio, poco después de que Gonzalo Pérez de Vargas, el otro emblema de la portería azulgrana, dejara el equipo tras 14 temporadas en el equipo.

Desde el anuncio de la salida de Nielsen, el Barça ha trabajado en la búsqueda de un recambio de garantías para la portería, una posición que ha contando con grandes referentes en las últimas temporadas. Este verano llegó el islandés Viktor Hallgrímsson, procedente del Orlen Wisla Plock para cubrir la primera vacante, y tras varios meses de rumores se ha confirmado también ya el recambio de Nielsen. Este jueves el Barça ha hecho oficial el fichaje del guardameta internacional español Sergey Hernández que firma desde el verano de 2026 hasta el 30 de junio de 2029.

"Todos los pasos que he dado en mi carrera hasta hoy han sido para poder un día volver a casa, y al FC Barcelona, un club donde para mí es un sueño jugar. Mi primer partido de profesional con el Anaitasuna fue contra el Barça y en el Palau; siempre me acordaré. Es un orgullo formar parte de la historia de este club", explicó el jugador en declaraciones difundidas por los medios del Barça.

El portero navarro afirmó que "no imaginaba" que un día vestiría de azulgrana, pero que en cada paso a su trayectoria ha trabajado "con esta idea en la cabeza". "Dentro de mi decía 'inténtalo, trabaja, esfuérzate y, si llega la oportunidad con los pasos que realices en tu carrera, por supuesto que será un sueño'", afirmó Sergey Hernández.

El Magdeburgo, actual club de Sergey Hernández, anunció ya el pasado mes de agosto que el jugador no renovaría su contrato que finalizaba el verano de 2026. El navarro llegó a las filas del conjunto germano el verano de 2023 procedente del Benfica portugués y en su primera campaña, pese a compartir posición con una figura consolidada como Nikola Portner, se convirtió ya en una pieza importante para los esquemas del equipo.

En ese primer curso conquistó con el Magdeburgo el título de la Bundesliga, la DHB Pokal y el Mundial de Clubes. El año pasado formó parte de la plantilla que levantó el título de la EHF Champions tras superar al Barça en semifinales (30-31) y al Füchse Berlín en la final (32-26). De hecho, Sergey fue el segundo mejor portero de la EHF Champions League 2024/2025 con 166 paradas en 523 lanzamientos recibidos (31,74%), tan solo por detrás precisamente de Nielsen (32,11%).

Internacional con España desde 2017, Sergey ha conquistado con los Hispanos el bronce del Mundial de Egipto 2021 y la plata del Europeo de Hungría y Eslovaquia 2022.

Origen ruso

Sergey Hernández nació en Kropotkin, Krasnodar, el 17 de junio de 1995 y a los tres años fue adoptado por José Luis Hernández Rivero y Goya Ferrer, una pareja de reconocidos atletas navarros.

Sergey escogió el balonmano por la influencia de los éxitos del emblemático Portland San Antonio, el conjunto pamplonés que llegó a conquistar Europa en 2001. A los 12 años, se mudó junto a su familia a Dinamarca porque su padre fichó por el Kolding de balonmano para ejercer de preparador físico. Jugó en las categorías inferiores del equipo danés hasta que su familia decidió regresar a Navarra.

Entre 2015 y 2018 militó en las filas de Helvetia Anaitasuna, antes de fichar por el Club Balonmano Coudad de Logroño (2018-2020). Después puso rumbo a Europa para defender los colores de Benfica y Magdeburgo.