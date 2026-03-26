Oficial: Janus Smarason firma por el Barça

Aunque todavía queda mucha temporada por delante, con la Liga Asobal en su mano y muchas miradas puestas en la Champions League, donde ya esperan rival en los cuartos de final, el Barça ya trabaja en la planificación del próximo curso. Y lo que era un secreto a voces ya es una realidad.

El club azulgrana hizo oficial la incorporación de Janus Smarason, actual jugador del Pick Szeged húngaro, hasta el 30 de junio de 2029. En SPORT ya adelantamos este fichaje hace unos meses, cuando el jugador islandés, junto a su familia, pasó por las oficinas del Barça en la Ciutat Esportiva Joan Gamper para ultimar los detalles de su llegada.

Smarason llegará al Barça como agente libre, ya que finaliza contrato con el Pick Szeged al término de la presente temporada. El islandés aterrizó en el conjunto húngaro en 2024 procedente del Magdeburgo y firmó por dos cursos, un vínculo que expira en este verano de 2026, siendo un jugador determinante sobre el 40x20.

Se trata de un central experimentado, con facilidad para ver portería y que aportará liderazgo y veteranía en el vestuario culé. Es una incorporación prioritaria para el Barça, ya que la posición de central se ha visto debilitada en las últimas temporadas. En este sentido, y aunque presenta un perfil diferente, Smarason será el sustituto de Domen Makuc, quien se unirá a las filas del THW Kiel el próximo curso.

También desempeña un papel clave en la selección nacional de Islandia, donde coincide en el vestuario con el jugador azulgrana Viktor Hallgrímsson. En el Europeo disputado el pasado mes de enero, el conjunto islandés alcanzó la cuarta posición, firmando así su mejor actuación en un torneo continental en los últimos 16 años. Durante el campeonato, Smarason estuvo presente en los nueve encuentros del equipo, sumando un total de 29 goles y registrando una efectividad del 76% en sus lanzamientos.

Las primeras palabras como culé

Janus Smarason ya habla como azulgrana. El nuevo fichaje de la entidad culé afirmó a los medios del club "el momento de orgullo" que representa para él y su familia este movimiento, justo ahora que se encuentra "en el mejor momento" de su carrera.

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"Espero poder venir con mi fuerza y mi mentalidad para formar parte de un equipo que ya es muy exitoso. No me costó decidirme cuando el Barça me llamó. Probablemente, es el club más grande del mundo y es un honor para mí como jugador formar parte de esa familia", indicó.