El nuevo formato que quiere imponer la ASOBAL nace con muchos detractores

La Asociación de Clubs de Balonmano (ASOBAL) está trabajando en la reforma del actual modelo de competición a doble vuelta que está vigente desde la temporada 1994/95 después de varias con otro formato de dos grupos desde el principio. Sin embargo, la propuesta tiene lagunas... demasiadas.

Por mucho que desde Madrid haya deslizado que el Barça es el único club que no está de acuerdo, la realidad es otra. Sin ir más lejos, el Dicorpebal BM Logroño que preside Luis Medrano ya se ha postulado en contra por at ataque que supone a la regularidad en la competición y por la falta de consenso. Y no es el único club que está en desacuerdo con el organismo que preside Servando Revuelta y en la que Xavi O'Callaghan, responsable de deportes profesionales del club, forma parte de la Comisión Delegada.

Se mantiene el sistema de ascensos y descensos de cara a la próxima temporada, por lo que los dos últimos de la Liga ASOBAL bajarán y los dos primeros de Plata ocuparán su lugar. El antepenúltimo de la máxima competición se jugará la permanencia contra el ganador del play-off que jugarán del tercero al sexto de la segunda categoría.

A partir de ahí, los 16 equipos disputarían una primera vuelta a todos contra todos; los ocho primeros se enfrentarían a una vuelta con arrastre de puntos y del noveno al decimosexto pelearían por evitar el descenso con la misma desigualdad. Los del primer grupo se enfrentarán en play-off (primero contra octavo, etc.) a ida y vuelta; las 'semis' y la final serán al mejor de tres encuentros con el Barça como campeón de las últimas 15 ediciones.

Servando Revuelta, entregando un premio al exazulgrana Pérez de Vargas / EFE

¿Se puede idear un sistema más injusto? Un equipo que tenga suerte en el sorteo y se enfrente como local a los de la zona baja tendrá muchas más posibilidades que aquel que tenga que recibir a los más potentes. O el hecho de que algunos jueguen siete veces en su pista y otros lo hagan ocho.

Para muchos clubs, la visita del Barça es uno de los acontecimientos de la temporada. Desde la época de Valero Rivera, con Xavi Pascual y ahora con Carlos Ortega el equipo muestra un respeto absoluto por los rivales, yendo a tope y no dejándose ir con una profesionalidad absoluta. ¿A cuántos equipos se les privará del derecho de ver en vivo a Sergey Hernández, Luís Frade, Ludovic Fàbregas, Aleix Gómez, Blaz Janc y compañía?

En un calendario en el que ya existen para los azulgranas la Champions League, el Mundial de Clubs, la Copa del Rey, la Supercopa Ibérica, la Copa de España y la Supercopa de Catalunya que se deciden en eliminatorias... ¿ahora se pretende que en el torneo de la regularidad primen el azar y las bolas del sorteo?

El objetivo más que correcto es buscar un formato más emocionante, pero el camino no parece el más adecuado. La realidad es que poco o nada parece haber cambiado en el balonmano español desde que la ASOBAL recibió la consideración de "competición profesional" de parte del Consejo Superior de Deportes (CSD).

El Barça sigue siendo el estandarte del balonmano español y esta temporada ya suma dos títulos internacionales, como son el Mundial de Clubs y la Supercopa Ibérica. Además, marcha segundo en el Grupo B de la Champions League tras el vigente campeón Magdeburgo al que visitará en la segunda vuelta tras el 21-22 del Palau.

Además, con una política de cantera con Aleix Gómez, Dani Fernández, Ian Barrufet, Petar Cikusa, Djordje Cikusa y Oscar Grau con ficha del primer equipo y cuatro jugadores formados en el club que se han vestido en este curso: Adrián Sola, Filip Saric, Manuel Ortega, Oriol San Felipe, Miguel Martín más un Jan Blas que lo hizo en la pasada.

La EHF ampliará de 16 a 24 equipos la próxima Champions y el recuerdo de las 'wild cards' negadas a Granollers y Bidasoa invita a pensar que no habrá plaza fija para un segundo equipo español (quizá sí una invitación rotatoria). Desde que la Copa EHF y ahora la Liga Europea se disputan con el actual formato, tan solo el Fraikin Granollers con Carlos Viver en 2016 (tercero) y con Antonio Rama en 2023 (subcampeón) ha accedido a la Final Four en 2016.

Esta temporada el ABANCA Ademar cayó en la primera fase de la Liga Europea, el Bidasoa suma cero puntos en el Grupo I de la segunda fase (se jugará los play-offs contra el Montpellier) y Granollers es último en el II... aunque todos con dos puntos (FC Porto, Elverum y SAH - Skanderborg). ¿No sería más adecuado trabajar para elevar el nivel del resto de equipos? Y, desde SPORT insistimos en que la reforma que pretende la ASOBAL no es el mejor camino.