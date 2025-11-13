Entrevista SPORT | Emil Nielsen Portero del Barça de balonmano y de la selección danesa
La normalidad de Nielsen: "Sergey Hernández es la opción ideal para el Barça"
El danés conversó con SPORT de cara al Orlen - Wisla Plock de este jueves en el Palau (20.45 horas) y no eludió ningún tema en su último curso como azulgrana
El Barça recibe este jueves al Orlen Wisla Plock (20.45 horas) en una séptima jornada del Grupo B de la Champions que podría allanar mucho el camino hacia los cuartos, uno de los grandes objetivos que permitiría ahorrarse dos duros encuentros de octavos de final en un calendario densísimo. Y sería oro puro.
El duelo llega caldeado por la sanción de un partido que impuso la EHF a Carlos Ortega por una discusión que inició Xavi Sabaté, quien sí se sentará en el banquillo polaco. Bueno, habrá que esperar a la decisión final del organismo tras el recurso presentado por el club y ahí Xavi O'Callaghan (miembro de la EHF y director de las secciones profesionales) podría lograr una resolución favorable que parece inesperada. En su lugar, sería su ayudante Konstantin Igropulo el encargado de dirigir el partido desde el banquillo.
En su última temporada antes de enrolarse en el Veszprém de Xavi Pascual, Emil Nielsen destiló madurez y normalidad con SPORT a ocho meses de decir adiós al Barça. El mejor portero del mundo alabó a su sustituto, Sergey Hernández (Magdeburgo), con una normalidad que le hace ser especialmente querido. No se altera nunca y responde en inglés con seriedad y con una seguridad absoluta.
Están en plena Champions y en dos meses llega el Europeo con Dinamarca. ¿Cómo está?
Hasta ahora hemos hecho las cosas muy bien, pero hemos de seguir enfocados. Si ganamos al Wisla, estaremos bien situados para acabar primeros o segundos, que es un objetivo importante, ya que supondría jugar dos partidos menos y en una temporada tan cargada, cualquier ventaja es muy valiosa.
"Los porteros somos como los buenos vinos: mejores cuanto más viejos"
Tiene 28 años. ¿Diría que está en su mejor momento o aún no?
(Sonríe). Hay una expresión que dice que los porteros somos como los buenos vinos: cuanto más viejos, somos mejores. Espero que mi progresión no haya terminado y que siga aprendiendo. Me siento bien, trabajo duro y me ilusiona el futuro.
Para ser el mejor portero del mundo, ¿es clave no creérselo?
Eso para mí es muy importante. Es fundamental mantenerse hambriento y tener siempre la motivación de mejorar. Esas son las palabras clave en mi mente.
Está siendo una temporada especial para usted, ¿verdad?
¡Por supuesto! Es mi última temporada en el Barcelona, que es mi club soñado desde niño. A veces estoy en el balcón y pienso que en julio todo será distinto. Me encanta estar aquí, estoy muy agradecido por haber venido hace cuatro años y por todo este tiempo. Ahora estoy normal, porque la temporada sigue, hay muchos partidos y todo es como siempre, pero en el fondo sé que es mi última temporada. Cuando sea más viejo y me retire, recordaré siempre estos cuatro años, porque han sido muy importantes para mí.
¿Tiene medio ojo pendiente de cómo le va al Veszprém o no?
De alguna forma, sí. El Veszprém es un gran equipo y me ilusiona mucho formar parte de ese proyecto, pero ahora estoy centrado en el Barcelona y en acabar de la mejor manera, ganando la Champions. Y después trataré de ganar más. Es mi meta: yo quiero ganar siempre. Ahora estoy enfocado en el Barça y la próxima temporada ya me concentraré en el Veszprém.
"Mi prioridad era seguir en el Barça, pero no llegamos a un acuerdo y eso es todo"
¿Es de los que toma una decisión y ya no le da más vueltas?
Sí. Es que fue un proceso largo y le di muchas vueltas. Mi prioridad era seguir en el Barça, pero no llegamos a un acuerdo y eso es todo. Estoy muy contento con mi decisión de ir al Veszprém, un gran equipo que nunca ha ganado títulos importantes. Quiero romper esa maldición, si se puede decir así. Para mí es importante mantener la motivación y creo que es el paso correcto.
"Mi cultura y mi mentalidad escandinavas me han ayudado mucho"
Por así decirlo, ¿el carácter escandinavo le ayuda a encarar la realidad con cierta frialdad?
Creo que sí. En un equipo como el Barça somos todos diferentes, pero mi cultura y mi mentalidad escandinavas me han ayudado mucho. Somos bastante calmados, no nos estresamos fácilmente y yo me siento cómodo conmigo mismo y genial, aunque quizá también lo estaría si fuese español o portugués.
¿Qué me podría decir de Sergey Hernández, su sustituto?
Que es uno de los mejores del mundo. Está haciendo un gran trabajo, sobre todo últimamente. Ha sido como las brasas que tardan en prender. De joven no era tan impactante, pero entró en la escena y está jugando a un nivel excelente. Tengo un gran respeto hacia él. Es un poco como yo: vino desde atrás y luchó hasta llegar aquí. Está haciendo un gran trabajo y es un gran portero. Era la mejor opción para el Barça, una opción ideal.
"La vuelta de 'Ludo' (Fàbregas) nos ayuda mucho y está siendo muy importante"
¿Cómo ve al equipo con tantos partidos y siempre obligado a rendir al máximo nivel?
Ha habido pequeñas lesiones y algunos problemas, pero siento que estamos en un buen momento. En el último partido de Champions ganamos en casa del Wisla por 10 goles, una buena muestra de que estamos jugando bien. Si seguimos a este nivel... el límite es el cielo.
La plantilla es más corta que en la temporada pasada, pero los resultados son iguales... o mejores...
Porque somos un equipo con mayúsculas. La vuelta de 'Ludo' (Fàbregas) nos ayuda mucho y está siendo muy importante. Claro que nos falta Melvyn (Richardson), un goleador silencioso que siempre metía siete goles y casi nadie lo notaba. Estamos bien organizados, tenemos dos buenos jugadores por posición y hasta tres en algunas. Estamos haciendo las cosas bien, pero hay muchos equipos buenos. Te diría que hay seis equipos que pueden ganar la Champions y lo conseguirá el que domine mejor todos los pequeños detalles.
Tras el 24-34 en la pista del Wisla, ¿será clave no autoconfiarse?
No nos pasará eso. No damos nada por hecho. Si ganamos por la diferencia que sea, estaremos felices. Son buenos y están haciendo muy buena temporada. Lo importante es la victoria. Si jugamos bien, no importa por cuánto. Lo esencial es jugar bien y seguir creciendo. Y ganar hoy, claro (sonríe).
"Sería estupendo despedirme del Barça como ganador de la Champions y del Mundial, que ya lo tenemos"
¿Qué significaría irse del Barça añadiendo la Champions al Mundial de Clubs?
Buff, sería estupendo. Es un gran objetivo. Ya hemos conseguido el Mundial y quiero la segunda Champions. Y ganar el Europeo con Dinamarca. ¿Sabes? Si lo consigo, sería campeón europeo, mundial y olímpico con mi selección, la triple corona. Y sería campeón mundial y europeo con el Barça. Es una temporada importante para mí y tengo un buen pálpito. Estoy emocionado por el Europeo y por la Champions. La verdad es que tengo opciones primero con Dinamarca y después con el Barça. Ojalá. Sería una marcha soñada.
