El 'niño prodigio' del Barça mete a los Hispanos juveniles en las semifinales

El Barça de balonmano lleva muchos años siendo ejemplo de gran trabajo y de sensacionales resultados, con un mimo especial por las categorías inferiores y por la cantera. Una de sus figuras emergentes es el navarro Adrián Sola, quien está siendo uno de los grandes protagonistas de la selección española juvenil en el Europeo sub'18 que se está disputando en Serbia.

España - Francia (cuartos de final, Europeo masculino sub'18), 06/08/2026 EUROPEO MASCULINO SUB'18 ESP 29 27 FRA Alineaciones ESPAÑA, 29 (15+14): Albert Quesada (p.) (Rubén Cardeñosa, p.s.), Diego Cristian Lita, William Thompson, Pablo Sánchez (1), Adrián Sola (11), Sergio Palomo, Arnau Ndour, Iu Carballar (3), Álvaro Luis Díaz (1), Xabier Istúriz (7), Julio Fis, Adrián Glaria (3), Markel Errasti (1), Arvid Felipe Pérez (1) y Guillem Purull (1). FRANCIA, 27 (13+14): Célio Bertin (p.) (Lonis Karcher, p.s.), Lucas Vaillant (2), Zachary Dermigny (4), Edgar Laforce (1), Nathan Brunon, Ougninsa Aletcheredji (6), Mory Toure, Harold Metmer (1), Jacques-Balint Siwe (3), Isaac Saillard (3), Felipe Garcia (2), Jordan Fluet (1), Noé Calbry (2), Emilien Montauban (2) y Kélidjee Boisne-Noc.

El polivalente navarro, capaz de marcar diferencias como lateral derecho y como extremo derecho (jugó ahí toda la pasada temporada en el primer equipo a las órdenes de Carlos Ortega), destapó el tarro de las esencias este jueves con 11 tantos que impulsaron a los Hispanos Juveniles a la victoria por 29-27 ante Francia en cuartos de final.

El equipo que dirige Javier Márquez se enfrentará este viernes a las 17.00 horas a Alemania en la primera semifinal del Europeo, mientras que a las 19.30 horas se enfrentarán Dinamarca y Eslovenia en el otro duelo por un billete en la gran final. Los juveniles españoles están a tan solo dos pasos de recuperar el título que conquistaron en 2022 por primera vez.

Adrián Sola volvió locos a los franceses / RFEBM

Sola llegó a la cantera azulgrana en el verano de 2023 en edad cadete y la pasada temporada se convirtió en un habitual en el primer equipo con tan solo 17 años, permitiendo descansar a Aleix Gómez en muchos partidos de la Liga ASOBAL y posibilitando que llegase a la Final a Cuatro de Colonia en un momento extraordinario.

"Soñaba con llegar hasta aquí, pero no tanto... no tan bestia. Sigo siendo un chaval que está viviendo su sueño y que seguirá luchando por conseguirlo", comentó el pamplonés a SPORT el pasado mes de febrero. Pues bien, su actuación encon los Hispanos en este Europeo sub'18 está siendo sencillamente extraordinaria.

Tras anotar dos goles en el debut victorioso frente a Austria (25-23), el azulgrana marcó 10 contra Islas Feroe (37-32) en un duelo en el que anotó 14 Boas Ellefsen á Skipagøtu, hermano pequeño de Elias Ellefsen (Kiel). En el último partido de la primera fase ante Finlandia hizo seis tantos de siete lanzamientos (17.41) y los españoles pasaron como primeros de grupo.

Los Hispanos Juveniles, a dos victorias del oro continental / RFEBM

Las 12 'dianas' sin fallo de Adrián Sola no pudo evitar la derrota frente a Dinamarca (32-30), pero sus 10 tantos contra Polonia (32-30) fueron clave para el paso a cuartos, donde firmó un 11 de 18. Con 52 goles, es el cuarto máximo realizador del torneo tras el israelí Yonathan Pelach (75), á Skipagøtu (68) y el eslovaco Jakuv Valent (54).

Adrián Sola no es el único jugador del Barça que está brillando en tierras serbias. Javi Marquez también incluyó en la convocatoria al recién fichado central Julio Fis (su hermano Marcos Fis será azulgrana en el verano de 2027) y al pivote Iu Carballar. Por otra parte, el lateral izquierdo Arnau Ndour y el extremo derecho Guillem Purull juegan en Granollers.