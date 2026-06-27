Nielsen se hace aún más grande y el Barça ficha a otro 'sustituto' de futuro

El Barça cerró con la Champions en Colonia una temporada espectacular en la que tan solo perdió un partido y alzó también el Mundial de Clubs, la Liga ASOBAL, la Copa del Rey, la Copa de España, la Supercopa Ibérica y la Supercopa de Catalunya.

Sin embargo, en la próxima temporada no podrá contar con el meta Emil Nielsen, uno de los jugadores más espectaculares del balonmano actual. El danés se comprometió hace año y medio con el Veszprém de Xavi Pascual hasta junio de 2029.

El danés se ha arrepentido, en cierto modo, de ese fichaje tan anticipado. Ha rendido a gran nivel desde que Pasqui y David Barrufet apostaron por él (llevaban un año fuera cuando llegó en julio de 2022), pero lo de la última temporada rompe todos los esquemas. Un auténtico espectáculo.

En la Final Four de Colonia fue clave con 16 paradas en 'semis' contra el Aalborg (35,6%) y 14 en la final frente al Füchse Berlin (34,2%). En la fase de grupos hizo más paradas que nadie (139) con el mejor porcentaje entre los que lo jugaron todo (34%).

La Federación Europea (EHF) ha sido valiente y justa al elegir al exazulgrana desde el 1 de julio como mejor jugador de la pasada Champions League, por delante de estrellas de pista como sus compatriotas Mathias Gidsel (Füchse) y Arnoldsen (Aalborg), los azulgranas Ludovic Fàbregas y Aleix Gómez o el emergente luso Kiko Costa ('mejor jugador joven').

Emil Nielsen maravilló en la Final Four de Colonia / EHF

Emil Nielsen es el único jugador de la historia en posesión de todos los títulos posibles en el mismo momento: los siete del Barça más el oro olímpico en París'24, el oro europeo y el oro universal con Dinamarca. Y siendo protagonista en todos ellos.

Con Joan Marin al frente, el cuadro azulgrana cerró hace muchos meses el fichaje del hispanorruso Sergey Hernández (Magdeburgo) como sustituto. El navarro de adopción compartirá la portería con el islandés Viktor Hallgrimsson.

Sergey Hernández llegará al Barça en su mejor momento / EHF

El Barça también trabaja con el filial para fichar jugadores de futuro, como en su día el alemán Juri Knorr, la pasada temporada el brasileño Mikael Lopes y el sueco Hannes Holting y ahora el prometedor portero austríaco Sergej Novakovic.

Con tan solo 18 años y 2,03 metros, procede del Fivers austríaco, es internacional en categorías inferiores y llega para pelear por la titularidad en el filial con Albert Quesada y Guillem Martínez (terceros en la pasada Final Four juvenil de la Champions).

Podría ocupar un papel similar al de Filip Saric las dos últimas temporadas como tercer portero del primer equipo y eso supone tener bastantes minutos en la Liga ASOBAL si da el nivel. El hijo de Danijel Saric ha fichado por el Villa de Aranda.