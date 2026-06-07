Nielsen y Dika Mem lideran la exhibición del Barça en su 13ª Copa del Rey seguida

El Barça arrasó al Irudek Bidasoa Irun por 17-37 este domingo en Alicante en la final de la final de la Copa del Rey con una sensacional actuación conjunta en la que brillaron por encima del resto dos pesos pesados del equipo como Emil Nielsen (18 paradas en 45 minutos) y Dika Mem con ocho goles de 10 lanzamientos. Además, los catalanes igualaron la mayor diferencia de la historia, lograda hace 43 años con los bidasotarras también como rivales (36-16).

Irudek Bidasoa Irun - Barça (balonmano, Copa del Rey), 07/06/2026 COPA DEL REY BID 17 37 BAR Alineaciones IRUDEK BIDASOA IRUN, 17 (8+9): Leo Maciel (p., 1'-30'), Marko Jevtic, Dariel García, Mario Nevado (1), Rodrigo Salinas, Eneko Furundarena, Xavi González (1), Gorka Nieto (3) -siete inicial-, Jakub Skrzyniarz (p.s., 31'-60'), Xavi Tua, Esteban Salinas (1), Piotr Mielczarski (3), Nacho Valles (1), Julen Mugica (4), Iñaki Cavero (1), Xavi Tuà (2) e Iñaki Peciña. BARÇA, 37 (20+17): Emil Nielsen (p., 1'-44', 1 gol), Domen Makuc (1), Luís Frade (6), Dika Mem (8), Tim N'Guessan (1), Aleix Gómez (1), Dani Fernández (4) -siete inicial-, Viktor Hallgrimsson (p.s., 45'-60'), Ludovic Fàbregas (2), Jonathan Carlsbogard, Petar Cikusa (2), Ian Barrufet (4, 2p.), Blaz Janc (3), Adrián Sola (2), Seif Elderaa (1) y Oscar Grau (1).

De esta forma, Carlos Ortega logró su quinta Copa del Rey en el banquillo y las añade a las cuatro que logró con el Dream Team como jugador, mientras que el conjunto barcelonista suma 30 en total y 13 seguidos, desde que en 2014 inició la racha Xavi Pascual. Fue un domingo redondo, ya que el Cadete A también arrasó en la final al Bathco Torrelavega por 12-40 para llevarse la Minicopa del Rey, con ocho goles de Pol Peral, siete de Hugo Ramírez y seis de Omar Gharbi.

La intensidad inicial del Barça se pareció mucho a la que se verá el sábado que viene a las seis de la tarde en el imponente Lanxess Arena de Colonia ante el Aalborg en las semifinales de la Champions. Con Ludovic Fàbregas como maestro de operaciones en defensa y con el mejor Nielsen (13 paradas en la primera parte), los de Carlos Ortega hicieron un flaco favor a la emoción al arrancar con un espectacular 0-7 en ocho minutos, tres de ellos de Dika Mem.

Emil Nielsen, un extraterrestre de la portería / FCB

La línea ascendente del todavía capitán barcelonista es otra de las buenas noticias de las últimas semanas, si bien la lesión de Djordje Cikusa en cuartos de final preocupa y mucho para Colonia. Álex Mozas paró el partido para pedir más agresividad a los suyos, pero el quinto tanto de Dika Mem situó un 3-14 a los 20 minutos. Y eso que el exblaugrana Leo Maciel estaba inspirado y se fue al descanso con ocho paradas.

El campeón de las 12 ediciones anteriores perdió un poco esa concentración absoluta y, tras la séptima perdida, Carlos Ortega llamó a capítulo a sus jugadores. El malagueño sabe lo mucho que habrá en juego el próximo fin de semana y no quiere que nada se le escape. El talento de Gorka Nieto, el lanzamiento de Julen Mugica y la garra de Esteban Salinas igualaron el partido hasta que una nueva explosión permitió al canterano Ian Barrufet cerrar el primer acto con el 8-20.

La mejor demostración de que la final era a la vez un título y el mejor entrenamiento para la Final Four de la Champions es que los azulgranas no bajaron el ritmo. Con Dika Mem motivado, con el mismo nivel defensivo y con Nielsen camino de las dos decenas de paradas, la renta siguió en aumento y Dani Fernández pudo el 13-28 al paso por el minuto 41.

Nielsen se retiró con 18 paradas y 14 goles encajados, una estadística propia de un extraterrestre de la portería con un 56,3% de efectividad... incluso por encima de las 16 que se autoimpone en cada partido. "Emil es el idóneo para los partidos grandes, pero ahí estaré yo siempre dispuesto", dijo meses atrás Viktor Hallgrimsson en una entrevista con SPORT. Dicho y hecho. El islandés también habló sobre la pista con cinco paradas y un porcentaje incluso mejor en los últimos 15 minutos.

El único atractivo de los minutos finales era ver si el Barça superaría el récord de victoria más amplia en la historia de una final de la Copa del Rey, que databa de 1983 precisamente con el entonces Elgorriaga Bidasoa como rival (36-16). Lo curioso es que ese resultado presidió el marcador a falta de tres minutos. Al final se igualó con 17-37 y... ¡Que llegue ya la Final Four de la Champions!