N'Guessan y Nielsen acaban con la resistencia de Ademar

El Barça sumó una nueva victoria en Liga ASOBAL para continuar como líder invicto de la competición con un partido menos. Los de Carlos Ortega se impusieron a un batallador ABANCA Ademar León que opuso resistencia los primeros 15 minutos para desinflarse después ante la presión azulgrana (29-38).

Con el ambiente de las grandes tardes recibió a los protagonistas un Palacio Municipal de los Deportes de León lleno hasta la bandera. Cumplió además con su fama de pista complicada en la que hay que luchar cada batalla. El marcador no dejaba lugar a dudas con un ajustado 4-4 tras cinco minutos de partido. Ademar conseguía hacer daño con los desdoblamientos por el extremo izquierdo y prácticamente cada jugada se convertía en gol, mientras el ritmo del partido se mantenía sin prisa pero sin pausa.

Sin Dika Mem en pista por descanso, N'Guessan, uno de los jugadores más en forma en este inicio de curso, tomaba las riendas del ataque azulgrana. Con cuatro tantos en los diez primeros minutos, sostenía al equipo escoltado por Ludovic Fàbregas, muy activo tanto en ataque como en defensa.

Ante el poderío azulgrana, el combinado de Dani Gordo no tardó en bajar la resistencia y empezar a cometer errores. Así, al borde del cuarto de hora el #72 colocaba el +4 de distancia en el luminoso. N'Guessan, por su parte, seguía a lo suyo, con un 6 de 7 en lanzamientos antes de tomarse un pequeño descanso en el banco. Miñambres (4/5) y Gonzalo Pérez Arce (3/4), máximo goleador de la ASOBAL, sostenían a los leoneses.

Con el Barça haciendo daño en las transiciones el encuentro llegó al descanso con un 17-22 favorable a los azulgranas gracias a un rápido contraataque final transformado por Aleix Gómez.

Con un balance de 2 paradas de 18 en la primera mitad, Hallgrímsson fue sustituido por Emil Nielsen en la segunda mitad, donde Adrià Sola tomó los mandos del ataque para poner la diferencia en un +9 tras unos pocos minutos (19-28).

La ventaja siguió aumentando, en gran parte gracias a la solidez del guardameta danés bajo palos, quien en unos pocos minutos en la pista firmó un 5 de 7 en paradas. Un muro que se convirtió en infranqueable para el cuadro leonés que sumaba con cuentagotas. Ni siquiera Gonzalo Pérez Arce era capaz de franquear la defensa, con apenas cuatro goles en su cuenta particular, los mismos que su hermano Rodrigo quien tuvo más protagonismo en la segunda mitad.

Con el partido prácticamente decidido (24-37), Ortega optó por dar descanso a sus titulares y optó por un siete con hasta cuatro canteranos: Djordje y Petar Cikusa, Adrián Sola e Ian Barrufet; además de Elderaa y Bazán. Con el pistón bajado, el duelo se cerró en León con un contudente 29-38.

La expedición regresará a Barcelona el lunes y un día después viajará a París para medirse el miércoles al PSG de Stefan Madsen, en una nueva jornada de la EHF Champions.