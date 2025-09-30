N'Guessan y Hallgrimsson impulsan al Barça a la final mundial... ¡contra 'Pasqui'!

El Barça cumplió los pronósticos con una victoria por 26-21 contra el Al Ahly Sporting Club egipcio en las semifinales del Mundial de Clubs en El Cairo y se medirá este jueves en una final con morbo al Veszprém que dirige el extécnico blaugrana Xavi Pascual. Los magiares derrotaron en 'semis' al Magdeburgo por 23-20 con un gran Rodrigo Corrales.

Barça - Al Ahly SC (balonmano, Mundial de Clubs), 30/09/2025 MUNDIAL DE CLUBS BAR 26 21 ALA Alineaciones BARÇA, 26 (14+12): Viktor Hallgrimsson (p.), Ludovic Fàbregas (3), Tim N'Guessan (7), Luís Frade, Dika Mem (5), Aleix Gómez (1), Ian Barrufet (2, 2p.) -siete inicial-, Domen Makuc (1), Blaz Janc, Djordje Cikusa, Jonathan Carlsbogard (1), Dani Fernández (4, 3p.), Seif Elderaa (2), Adrián Sola y Oscar Grau. AL AHLY SPORTING CLUB, 21 (8+13): Mohamed Ibrahim (p.), Mohamed Hesham, Moaz Azab (2), Mohsen Ramadan (3), Nabil Sherif (2), Omar Hassan (2, 2p.), Abdelaziz Ehab (2) -siete inicial-, Abdelrahman Homayed (p.s.), Tomasz Gebala, Omar Sami (3), Mohamed Salah, Saif Hany (2), Ibrahim El Masry, Yasser Saifeldeen (4) y Stanislav Kasparek (1).

Será la repetición de las semifinales de la pasada edición, un duelo que acabó con triunfo en la prórroga del cuadro húngaro en el camino hacia su primer entorchado mundial tras perder la final de 2015 ante el Füchse Berlin. Era la sexta vez que 'Pasqui' conquistaba este torneo (las otras cinco anteriores, con el Barça). Será una final excitante.

Los de Carlos Ortega habían hecho los deberes al ganar por 22 goles al Zamalek para evitar a los otros dos equipos europeos en semifinales y medirse a su verdugo en la final de consolación de 2024. El cuadro azulgrana se mostró muy concentrado e intenso en defensa desde el primer minuto, con Dika Mem y Tim N'Guessan como estiletes.

Notable actuación de Viktor Hallgrimsson / IHF - JOZO CABRAJA

El capitán ya demostró en Zagreb que su rápida recuperación era total y regaló una gran primera parte con cuatro goles por los cinco de su compatriota, mientras el meta islandés Viktor Hallgrimsson (13 paradas) ofreció notables intervenciones que reconfortan mucho al técnico y a la dirección deportiva con Joan Marin a la cabeza.

A las órdenes del catalán David Davis, un lento Al Ahly mantenía la igualdad pasado el décimo minuto (4-4). Ahí la defensa barcelonista empezó a marcar las diferencias, con la dupla gala liderando el ataque sin olvidar el trabajo de Luís Frade. Los movimientos y los bloqueos del luso liberaban a Mem y a N'Guessan (MVP con siete goles).

Los blaugranas tomaron tres goles de renta (7-4, min. 15:53), aunque las exclusiones de 'Ludo' y de Frade frenaron la escapada. El cuadro egipcio recuperó el resuello (8-6) y encajó de inmediato un parcial de 4-0 (12-6) que acercaba mucho a la final a un Barça que llegó al descanso con esa renta (14-8).

Blaz Janc frena en defensa a Saif Hany / IHF - JOZO CABRAJA

El Barça regresó frío y no logró aprovechar los 116 segundos de superioridad, pero la exhibición en la portería de Hallgrimsson evitó cualquier atisbo de susto. Con 16-9, el partido entró en una fase menos dinámica con la sensación de que los catalanes se veían ya en la final y los egipcios entendían que no había opciones.

Entre esa relajación lógica y un penalti claro sobre Makuc no señalado, el cuadro africano llegó a creer con el 22-17 (min. 49:49). Nada más lejos de la realidad. Otras dos paradas del islandés y el acierto de Dani Fernández acabaron por sentenciar la semifinal (26-21). Este jueves será mucho más difícil.

Dos detalles que explican el nivel competitivo del equipo. El capitán Dika Mem corrió como un poseso para frenar una contra egipcia al borde del intermedio con 16-9 y Fàbregas se fue al suelo en el 53' para recuperar la bola y anotar a puerta vacía el 25-17. Si dos 'pesos pesados' se comportan así... ¿qué mejor ejemplo?