N'Guessan y la falta de egoísmo del Barça a un paso de la Final Four

El Barça recibe este jueves al PICK Szeged a las 20.45 horas en el Palau en la vuelta de los cuartos de final de la Champions con la garantía mínima de la renta de tres goles que obtuvo en la ida (24-27). De todas formas, el trabajo no está hecho y habrá que emplearse al máximo.

SPORT estuvo este miércoles con Tim N'Guessan, uno de los jugadores más importantes del equipo que cumple su novena temporada seguida en el equipo y renovó el año pasado hasta 2027. El francés vive un momento dulce y huye de protagonismos individuales.

Su 'leit motiv' es trabajar en las dos porterías para que el equipo gane. De hecho, el lateral izquierdo considera que esa falta de egoísmo suya y de todos sus compañeros es uno de los factores que explican los continuos éxitos de una sección que parece inmune a los 'recortes'.

Lo primero, ¿cómo está su rodilla?

Está bien. Fue un golpe muy fuerte en Hungría, pero la hemos tratado muy bien con la ayuda del médico y de los fisios. Estoy mucho mejor.

¿Es uno de sus mejores momentos en el Barça?

Pues no lo sé, pero me encuentro muy bien, tengo la confianza de mis compañeros, del entrenador, y eso también ayuda. También estoy jugando mucho tiempo y eso ayuda a la hora de meter goles, defender y hacerlo bien.

¿Es difícil defender en el centro y después estar fresco en ataque?

Sí, claro. Y sobre todo por eso, porque desde hace un par de años estoy defendiendo en el centro, como Johnny (Carlsbogard) y como Thiagus (Petrus). Es muy duro, así que físicamente tengo que estar bien. Me siento cómodo, trabajo bien en el gimnasio y con los fisios. Es un poco de todo, ¿sabes?

N'Guessan se expresa como un libro abierto / VALENTÍ ENRICH

¿Cuántas veces ha estado a tope y ha tenido lesiones leves?

Muchas. Sí, sí, me ha pasado muchas veces. Lo bueno es que no han sido graves, pero te sientes fuerte, estás cinco semanas fuere y te cuesta volver a subir. Es mucho más fácil todo cuando estás sano, sin lesiones.

¿Le ha faltado ser más egoísta o es su juego?

No, yo no lo veo así. El balonmano es un deporte de equipo. Lanzar cuando no tienes buena posición no tiene sentido. Todos jugamos para el equipo y creo que es mejor no ser egoísta. De hecho, no tenemos ningún jugador que piense antes en él que en el grupo y por eso nos va tan bien.

¿Cómo llevó la decepción de los Juegos en París?

Estuve en el Europeo y no jugué nada. Lo pensé mucho. Unos Juegos en París. Una pasada. Así que estuve muy decepcionado, porque creo que el seleccionador eligió a los mejores jugadores. Ni dije, hostia, Tim, que eres mejor que fulano. El deporte es así. A veces te eligen y otras, no. Y después decidí dejar la selección.

¿Cómo fue aquello de la convocatoria fantasma para el Mundial?

(Ríe). Guillaume (Gille) me llamó, me dijo que había muchos lesionados y me preguntó su lo podía ayudar entrando en una lista de 35. Le dije que por supuesto quería ayudar a mis compañeros y a mi país.

N'Guessan y Gedeón Guardiola en un España - Francia / EFE

¿No lo veremos más en la selección?

No, no. Seguro que no. Esa etapa ya está cerrada.

Lo ha ganado todo y ya lleva tres Champions. ¿De dónde se saca la motivación?

Es que ganar es tan bonito... lo pasamos tan bien cuando ganamos que siempre queremos volver a hacerlo. Además, entrenamos y jugamos para ganar y uno no se cansa nunca de ganar.

Mucha gente da por hecho que jugarán la Final Four. Es un error, ¿verdad?

Claro. El PICK Szeged juega muy bien y ya vimos lo que hizo en París. Es muy fuerte ganar por 10 goles en la vuelta al PSG. Entonces estamos muy preparados y vamos a darlo todo. No está hecho y necesitamos mucha gente en el Palau para que nos ayuden. Si hay fiesta, será solo al final, pero antes tenemos que sufrir durante 60 minutos.

Renovó hasta 2027 y serán 11 años. ¿Sabe qué francés estuvo 11 temporadas en el Barça?

Sí, claro. 'Tchoufy' (Cédric Sorhaindo).

Ya es historia de la sección...

Bueno, no sé. Lo hablaremos con mucho gusto cuando deje el balonmano. Para mí soy solo un jugador y la historia es pasado.

N'Guessan quiere que el Palau sea una caldera / VALENTÍ ENRICH

¿Le gustaría retirarse en el Barça?

Sí, claro, pero ya lo iremos viendo poco a poco.

En junio se irá un francés (Melvyn Richardson), pero regresará 'Ludo' Fàbregas. ¿Ha hablado recientemente con él?

Bueno, no sabemos tampoco seguro si viene y la verdad es que no. Hace mucho tiempo que no he hablado con él y tendré que llamarlo un día de estos para hablar un poco de todo.

¿Qué supone jugar al lado de Dika Mem?

Bueno, para mí es alguien muy especial. Llegamos a la vez al Barça y hemos crecido juntos aquí. Yo era de los más jóvenes y ahora soy casi el más mayor. Hemos vivido todo estos juntos. Buenas noticias, decepciones, títulos, derrotas... Tenemos una relación muy fuerte.

La gente no sabe lo importante que es Dika fuera de la pista...

Es un líder. Ayuda al equipo en la pista y fuera también. Para un equipo es muy importante tener jugadores así.

¿Cuál será la clave para eliminar al PICK Szeged, un equipazo?

Tenemos que respetar el plan de juego y que haya un poco de fuego, de chispa... Jugamos en el Palau y se tiene que hacer notar. Ojalá sea una gran semana para el club en todos los deportes.