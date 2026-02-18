La NBA del balonmano reta al Barça en la Champions

Dos meses y medio después de la victoria ante el PSG en el Palau (38-33), el Barça regresa este miércoles a la Champions con una difícil visita al feudo del Pick Szeged húngaro (18.45 horas) en el que podría sellar su clasificación directa para cuartos de final a tres jornadas del final de la primera fase.

Los blaugranas no podrán contar en el Pick Arena (8.100 espectadores) con el lesionado capitán Dika Mem y han puesto la directa tras el Europeo que coronó a la Dinamarca de Emil Nielsen y el Campeonato Africano que encumbró a la Egipto de Seif Elderaa con el emblemático extécnico barcelonista Xavi Pascual en el banquillo.

El equipo de Carlos Ortega conquistó su decimoquinta Copa de España seguida (las 12 primeras como Copa ASOBAL) tras derrotar al Bidasoa Irun en semifinales por 37-31 y al Recoletas At. Valladolid en la final (24-32). Además, en la Liga Endesa viene de derrotar al Horneo Eón Alicante (51-32) y otra vez a los pucelanos de David Pisonero (28-39).

El Barça buscará la victoria en el Pick Arena / FCB

El Pick Szeged es el equipo más alto de la Champions League, con hasta siete jugadores de pista por encima de los dos metros. En el Barça, el único que supera esta barrera es el meta islandés Viktor Hallgrimsson (2,05 metros) y los más altos fuera de la portería son el extremo izquierdo Ian Barrufet (1,99) y el pivote Ludovic Fàbregas (1,98).

El pivote magiar Bence Banhidi es la torre con 2,07 metros en una posición en la que el ruso Gleb Kalarash se va a 2,05 y tanto el lateral derecho guipuzcoano Imanol Garciandia como el esloveno Borut Mackovsek miden 2,03. También está en 203 centímetros de altura el lateral izquierdo húngaro y especialista en defensa, Richard Bodó.

El último de este quinteto inicial más propio del baloncesto es Magnus Rod, lateral derecho danés que brilla en defensa y mide 2,04 metros. Además, el durísimo pivote galo Jérémy Toto está en 1,97 y es la misma altura que presenta una de las sensaciones del balonmano en la posición de central, Maté Fazekas (19 años). Eso sí, podrían ser baja Banhidi y Bodó, además de Sostaric y de un Janus Smarason que será blaugrana en julio.

Bence Banhidi, un 'gigante' del balonmano / EFE

El director de orquesta del equipo que dirige Michael Apelgren tras una década con el vallisoletano Juan Carlos Pastor en el banquillo es el sueco Jim Gottfridsson, el jugador que cometió falta sobre Joan Cañellas en la acción clave de la final del Europeo de 2022. El máximo realizador del equipo es el extremo derecho Mario Sostaric con 50 goles (décimo de la actual Champions).

El Barça es segundo en el Grupo B con 18 puntos, a dos del campeón Magdeburgo y con seis puntos de renta sobre el Pick Szeged a cuatro jornadas del final. Ganar sería sinónimo de cuartos y de poner otra piedra para jugarse la primera plaza en la última jornada contra los alemanes (21-22 en el Palau).