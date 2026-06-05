Nava - Barça: horario y dónde ver las semifinales de la Copa del Rey de balonmano gratis por TV y en directo

FC Barcelona y Viveros Herol Bm. Nava se dan cita en el en el Centro de Tecnificación de Alicante este sábado 6 de junio para disputar las semifinales de la Copa del Rey de Balonmano. El conjunto azulgrana afronta su penúltimo obstáculo hacia la reválida del título como máximo favorito, mientras que los segovianos sueñan con protagonizar la que sería la gran sorpresa del torneo.

El Barça superó la primera ronda en la presente edición de la Copa del Rey después de protagonizar una victoria por aplastamiento ante el Recoletas Atlético Valladolid. Si bien es cierto que el primer tiempo estuvo más igualado de lo que cabía esperar, los de Carlos Ortega despertaron tras el paso por vestuarios para terminar imponiendo su ley con autoridad.

Menos contundente, aunque algo más sorprendente, fue la victoria del Nava ante el REBI Cuenca (30-27) para extender el sueño copero una jornada más. Los segovianos dispondrán de la posibilidad de terminar con el idilio azulgrana en la competición copera poco antes de salir a escena en el play-off de la permanencia de la Liga Asobal.

¿A qué hora juega el Barça contra el Nava en semifinales de la Copa del Rey de balonmano?

El partido entre Barça y Nava, correspondiente a las semifinales de la Copa del Rey de balonmano, se disputará este sábado 6 de junio a las 17:00 horas (CET) en el Centro de Tecnificación de Alicante

¿Dónde ver las semifinales de la Copa del Rey de balonmano gratis por TV y online?

En España, las semifinales de la Copa del Rey de balonmano entre Barça y Nava se podrán ver en abierto por TV a través de Teledeporte y online en RTVE Play.

Noticias relacionadas

En Catalunya, la retransmisión de la final de la Copa del Rey de balonmano correrá al cargo de Esport3.