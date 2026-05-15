Miguel Ángel Martín, el 'bombardero' de la Masia hará la 'mili' en Irun

El balonmano español sigue sacando jugadores de primer nivel de las categorías inferiores, pese al olvido de las empresas y a las deficiencias de una Liga NEXUS ENERGÍA ASOBAL sin competencia por la primera plaza, con el Barça como campeón de las últimas 16 ediciones y gran dominador de todas las competiciones domésticas.

La Federación Española (RFEBM), con el seleccionador Jordi Ribera a la cabeza, está realizando una sensacional labor, con continuas concentraciones en el Centro de Alto Rendimiento de Granada que tienen como objetivo ir formando los Hispanos del futuro. Y en esa lista está Miguel Ángel Martín.

El lanzaroteño mide dos metros, tiene 18 años, cumplirá 19 el 1 de septiembre y llegó hace dos veranos al Barça con unas virtudes que escasean en un balonmano español muy dado a crear extremos de primer nivel mundial, pero que hace aguas en la primera línea por una diversidad de factores.

Miguel Ángel Martín tiene un gran futuro por delante / DANI BARBEITO

Sobre todo, faltan francotiradores desde los laterales al estilo de Iker Romero, Mateo Garralda, Iñaki Urdangarin o incluso 'Papitu'. Jugadores cercanos a los dos metros de altura que puedan levantarse desde los nueve metros, como hacían los exazulgranas Filip Jicha, Nikola Karabatic y Mikkel Hansen o ahora los Nedim Remili, Dika Mem o Mathias Gidsel.

El lateral derecho Miguel Ángel Martín debutó en el primer equipo con 17 años en octubre de 2024 y maravilló por sus nueve goles de 11 lanzamientos y por su capacidad para generarse las acciones desde el bote. Estaba descoordinado y se le veía mucho margen de mejora. Esa temporada apareció 10 veces a las órdenes de Carlos Ortega y marcó 20 goles, pero en la actual tan solo ha aparecido cuatro veces y ha marcado 11 tantos.

Era un secreto a voces que el lateral zurdo necesitaba algo que lo agitase, un nuevo reto para huir de la relativa comodidad de un Barça Atlètic en el que no estaba mejorando todo lo deseado. Esta temporada en Plata la ha saldado con 89 goles en 24 partidos, superado en el filial por los 94 de Guido Bayo (hijo de Albert Bayo) y por los 138 de Quim Rocas (sobrino del emblemático Albert Rocas).

El Barça era consciente de la situación y este miércoles se anunció su renovación hasta 2029 y su cesión para las dos próximas temporadas al Bidasoa Irun, club en el que tendrá una dura competencia con Julen Mujica y con los jóvenes Alex Raix y Oihan Arruti. El que no seguirá es el chileno Rodrigo Salinas.

El objetivo es que Miguel Ángel Martín crezca a las órdenes de un gran técnico como Álex Mozas, un enamorado de la cantera y la mejor prueba de ello son sus logros como ayudante de 'Jabato' en los Hispanos Junior. De hecho, lo conoce bien del Europeo Junior de 2024 y de varias concentraciones. A sus órdenes, el canario necesita hacerse sólido en defensa y ganar consistencia en ataque.

La experiencia de Ian Barrufet salió a la perfección, ya que el extremo izquierdo catalán regresó mucho más maduro el pasado verano tras una temporada cedido en el Melsungen a las órdenes de otro entrenador sensacional como Roberto García Parrondo, quien dirigirá al PSG la próxima campaña.