Martí Soler ganó a Pérez de Vargas el duelo azulgrana en la final de la Liga Europea

La Liga Europea de balonmano vivió el pasado fin de semana la Final a Cuatro con sorpresa, ya que el Melsungen se impuso en la final por 23-24 al todopoderoso THW Kiel, un gigante en apuros al que dirige el exazulgrana FIlip Jicha y que tampoco disputará la próxima Champions.

La dictadura de la Bundesliga en esta competición es total. Desde la victoria del Pick Szeged de Juan Carlos Pastor en 2014, el único campeón no alemán fue el Benfica en 2022 con una victoria en Lisboa ante el Magdeburgo (40-39), con Chema Rodríguez en el banquillo, el futuro meta azulgrana Sergey Hernández en la portería y Jonas Kallman con 40 años en la pista.

Esta temporada el Ademar quedó eliminado en la primera ronda, mientras que Granollers y Bidasoa Irun cayeron en la segunda fase. En la Final Four, Eric Johansson a 19 segundos del final dio la victoria al Kiel ante el Montpellier (28-29), mientras que el Melsungen arrasó al Flensburg en la otra semifinal por 37-30 en un mal día del meta exazulgrana Kevin Möller.

La final tenía aroma azulgrana. Recuperado de la lesión de rodilla que le impidió despedirse del Barça en la pista, Gonzalo Pérez de Vargas se jugó el título contra Martí Soler, el extremo izquierdo que tuvo muchos minutos a las órdenes de Carlos Ortega y que se fue cedido por el BM Logroño a mitad del curso pasado para compartir puesto con el barcelonista Ian Barrufet.

El Kiel es quinto en la Bundesliga a falta de dos jornadas, lejísimos del campeón Magdeburgo (60), del Füchse Berlin (51), del Flensburg (49) y del Lemgo (48). Por tanto, Gonzalo y el aún blaugrana Domen Makuc se tendrán que conformar con disputar otra vez la Liga Europea incluso con la ampliación de la Champions y las más que posibles tres plazas para Alemania.

La final fue pareja y los 'Zebras' pagaron el pésimo partido de Johansson, con tres goles y 11 fallos tras ser el héroe de la semifinal. El desacierto de Andreas Wolff (1/12) dio la alternativa a Gonzalo, quien estuvo por encima del 30% con seis paradas. Enfrente, Martí Soler marcó dos de sus tres tiros y el menudo central zarauztarra Erik Balenciaga marcó el único que intentó.

El Melsungen ganaba por la mínima al descanso (12-13) y se fue por 18-20 con un gol del veterano Sipos a 9:05 del final. El experimentado Reikind se echó el equipo a sus espaldas y Lukas Zerbe, sobrino del legendario Volker Zerbe, empató a falta de 3:04. David Mandic anotó el 23-24 para el Melsungen a 12 segundos del final y Johansson falló sobre la bocina.

Este título encumbra aún más a Roberto García Parrondo, siete años después de su título en la Champions con un Vardar casi en acoso y derribo. El exseleccionador de Egipto tiene otra temporada de contrato y todos los rumores apuntan a que en 2027 sustituirá a Stefan Madsen al frente del PSG, un 'ascenso' más que merecido para un técnico sensacional.