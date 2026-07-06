Marcos Fis y 'medio' Barça, a por el tercer oro seguido

Tres semanas después de la conquista de la Champions en Colonia por parte del Barça en el colofón de la temporada de clubs, las categorías inferiores toman la palabra en el balonmano y España luchará por su tercer oro seguido en el Europeo Junior que se disputará en Rumanía del 8 al 19 de julio.

Los Hispanos Junior lucharán por algo que no ha logrado ninguna selección (Dinamarca también ganó dos en 2028 y en 2010) a las órdenes de uno de los mejores técnicos españoles, un Nacho Moyano que también tratará de ascender al Helvetia Anaitasuna a la ASOBAL tras caer en los play-offs en el curso pasado.

El nombre propio que brilla por encima del resto es el de Marcos Fis, el lateral derecho del Fraikin Granollers que será azulgrana a partir de julio de 2027 como sustituto de Dika Mem (jugará en el Füchse Berlin). Con tan solo 19 años, el ciudadrealeño ha maravillado en su primera temporada en ASOBAL.

Marcos Fis, el pasado mes de enero en el Europeo absoluto / EFE

Dotado de unas condiciones extraordinarias, el hijo del emblemático hispanocubano Julio Fis empieza a ser ya un fijo en las convocatorias de Jordi Ribera con los Hispanos y ahora bajará un escalón para liderar a los juniors hacia su quinto título continental en las ocho últimas ediciones.

La convocatoria de Nacho Moyano destila un claro aroma azulgrana, con los centrales Anselmo Collado y Quim Rocas (sobrino del mítico extremo derecho bicampeón mundial Albert Rocas), el lateral derecho Miguel Ángel Martín (cedido al Bidasoa las dos próximas campañas), el lateral izquierdo Oriol San Felipe (sube al primer equipo del Barça de cara al próximo curso) y el fornido pivote Guido Bayo (hijo de Albert Bayo).

Otros nombres destacados son el pivote Aldo Pagliotta, del Belenenses e hijo del exjugador y representante Aldo Pagliotta; el central Alex Colón, hijo del expivote ademarista Manolo Colón; el prometedor meta David Faílde (Horneo Eón Alicante); o el extremo derecho Pol Chaves, del Granollers.

Marcos Fis fue una de las sensaciones de la pasada Liga ASOBAL / BM GRANOLLERS

"En cuanto a la convocatoria, hemos intentado buscar el mayor equilibrio posible. Creemos que estos son los jugadores que mejor encajan con nuestra idea de juego. Alguno que se ha quedado fuera podría haber entrado, pero con estos 16 vamos a intentar proclamarnos campeones de Europa", comentó Nacho Moyano.

Los Hispanos Junior conquistaron el pasado fin de semana el Airport Trophy, con sendas remontadas ante Suiza (33-32) y Francia (30-31) con Marcos Fis como gran referente ofensivo. En la fase de grupos del Europeo, España se medirá el miércoles a Letonia (11.00 horas), el jueves a Islandia (16 horas) y el sábado 11 a Austria otra vez a las 11 de la mañana.