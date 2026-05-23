Marcos Fis ilusiona más al Barça y deja al Granollers a medio pasito de Europa

Tras luchar por el fichaje del luso Kiko Costa (acabará en el Flensburg), la dirección deportiva del Barça de balonmano decidió apostar fuerte por Marcos Fis de cara al verano de 2027, cuando Dika Mem se marchará al Füchse Berlin.

Hijo del mítico hispanocubano Julio Fis, el lateral derecho ciudadrealeño lleva bastante tiempo rompiendo moldes en los Hispanos y a nivel de clubs, al principio como menor de edad en el Caserío Ciudad Real y ahora en el Fraikin Granollers.

Su capacidad de desequilibrio en ataque con un lanzamiento letal y su innata capacidad para flexionar el cuerpo e incluso doblarse al lanzar, lo convierten en un jugador prácticamente imparable a sus 19 años (los cumplió el 1 de abril).

El equipo lo celebró con los aficionados desplazados a Irun / BM GRANOLLERS

En una operación que también podría suponer la llegada al Palau de su hermano pequeño Julio, Marcos Fis seguirá la próxima temporada en Granollers para incorporarse al equipo de Carlos Ortega a coste cero a la conclusión de su contrato. Nada que ver con el millón de euros que pagará el Flensburg por Kiko Costa.

El Barça derrotó por 36-24 al Bathco Torrelavega, está a una victoria del '30 de 30' y recibió el título como campeón de la Liga ASOBAL por decimosexto año consecutivo Además, este triunfo permitió al Dicorpebal BM Logroño La Rioja asegurar la segunda plaza y el billete para la Liga Europea al ganar (y descender) al Bada Huesca por 25-31.

El otro partido de la jornada enfrentó al Bidasoa Irun y al Fraikin Granollers en Artaleku y el gran protagonista fue Marcos Fis con nueve goles de 11 lanzamientos y dos asistencias. Su noveno gol llegó a seis segundos del final y ahí corrió como un poseso para lanzarse y evitar el gol del empate local a puerta vacía. 31-32. Sus compañeros casi se lo comen.

Los de Antonio Rama son terceros con un punto más que los bidasotarras más el 'goal-average', posición que les daría billete para Europa al haber ganado los azulgranas la Copa de España y pasar la plaza a la liga. Si puntúa ante el Ciudad Real en el Olímpic, el Granollers estaría en la Liga Europea. O si acaba cuarto, el Barça gana la Copa del Rey y el Logroño llega a la final.

Sus cifras español son impresionantes, ya que es el tercer máximo realizador liguero con 158, tan solo por detrás de los 210 de Gonzalo Pérez Arce (ABANCA Ademar) y los 163 de David Cadarso (Logroño), especialistas ambos desde siete metros. Sin tener en cuenta los penaltis, el futuro blaugrana mandaría claramente con 158 por los 123 del Álvaro Martínez (Logroño).