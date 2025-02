La 'maldición' del Barça de Ortega con las visitas a León

No tiene suerte el Barça con los partidos en la pista del Ademar. Pese a tratarse de largo del equipo más laureado de León, el Ayuntamiento no parece tenerlo en muy buena estima tal y como se ha visto claramente en lo sucedido en las dos últimas temporadas.

La pasada temporada, el cuadro azulgrana visitó al equipo que dirige Dani Gordo el 26 de noviembre de 2023 en plenas obras del Palacio de los Deportes, que ofreció una imagen indigna de una competición como la Liga Plenitude ASOBAL.

El Barça se impuso por 25-39 en una pista sucia por el polvo, con una cortina gigante para aislar la pista y con un frío de justicia que pudo haber provocado alguna lesión. Tanto, que Carlos Ortega se quejó amargamente de lo sucedido al considerarlo impropio e inconcebible.

"No se debería volver a repetir un partido así por el bien de este deporte. No concibo que mis jugadores tengan que calentar con guantes y con gorro o estar en el banquillo con un plumífero. La pista está sucia, obviamente por las obras, y puede haber riesgo de lesión. Me he quejado al delegado de ASOBAL, a los árbitros y a la Federación", espetó el técnico azulgrana a la conclusión del choque.

Richardson, la pasada temporada en León / FCB

El Ademar era también víctima. Tuvo que empezar la pasada temporada jugando como local a 50 kilómetros de León, en el pabellón Felipe Miñambres de Astorga y no regresó a su casa hasta el 27 de octubre, pero en unas condiciones indignas del deporte de elite.

15 meses después, el Barça tendría que haber visitado este sábado León en la 18ª jornada de la Liga Plenitude ASOBAL, pero el partido ha tenido que ser aplazado por la disputa del España - Bélgica de baloncesto este domingo, un duelo de clasificación para el Eurobasket de 2026 en el que ya tienen plaza segura los de Sergio Scariolo.

Por tanto, el equipo que dirige Carlos Ortega no tendrá partido este fin de semana y su próximo compromiso llegará el jueves a las 18.45 horas en la pista del PICK Szeged húngaro con la clasificación para los cuartos de final de la Champions ya asegurada y, además, como primero de grupo.

¿Cuándo se jugará el Ademar - Barça? Desde León se comenta la posibilidad del 26 de marzo, una fecha que estaba expensas de que los azulgranas se ahorrasen los octavos de final de la Champions, algo que es ya una realidad.