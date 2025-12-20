Makuc se sincera a siete meses de marcharse al Kiel: "Ahora tengo más respeto por la pelota"

Domen Makuc vuelve a sonreír en su sexta y última temporada en un Barça al que llegó en el verano de 2020 como una apuesta de David Barrufet y de Xavi Pascual. El esloveno quiere ganarlo todo antes de irse en julio al Kiel de Gonzalo Pérez de Vargas.

La realidad del central cambió en el primer partido de la pretemporada en agosto de 2023, cuando en un mal gesto se rompió el ligamento cruzado de la rodilla izquierda y estuvo casi todo el curso de baja.

Trabajó como un poseso en el gimnasio para volver "más fuerte que nunca", pero en la campaña 2024-25 no logró ser regular al máximo nivel. Ahora está brillando y admitió a SPORT que se está divirtiendo en vísperas del último partido del año, este sábado a las 17.00 horas en el Palau ante un BM Logroño que va segundo en la Liga ASOBAL y empató el curso pasado (37-37).

¿Cómo se encuentra?

Lo más importante es estar sano y en la pista. Esto es un trabajo, pero estoy disfrutando, que es lo más importante en esta vida, pasarlo bien. Hago lo que me hace feliz.

Domen Makuc vuelve a sonreír / DANI BARBEITO

Lo pasó mal con la lesión...

Yo siempre pienso que todo sirve para algo. Mi lesión no fue fácil y sabes que va a tener consecuencias siempre. Lo más importante es que ahora me siento bien, que eso ya es historia y que miro para adelante.

¿Qué pensaba cuando no le salían las cosas pese al enorme trabajo que hizo tras la lesión?

No fue fácil. Tenía el alta, pero no me encontraba al cien por cien. Ahora veo la diferencia y me noto más seguro, con más confianza. Han pasado casi dos años y medio de la lesión y cada semana, cada día cuenta. Tenía que encontrar el equilibrio entre trabajo en la pista y fuera de la pista. Todo eso necesita un tiempo y ahora creo que ya lo he conseguido.

"Los centrales tenemos que pensar un poco más que los demás"

¿La palabra clave es confianza?

Seguro. Todo empieza en la cabeza y la confianza es la clave de todos los deportes. Los centrales tenemos que pensar un poco más que los demás, somos el cerebro en la pista, la mano derecha del entrenador. Cuando tienes mucha confianza, te salen los tiros difíciles y los pases arriesgados. También hay que tener paciencia y yo creo que si trabajas duro, la vida te lo devuelve.

¿Está disfrutando por primera vez desde la lesión?

Yo amo el balonmano y disfruto siempre que estoy en la pista. Y ahora más, porque… la lesión no me limita y me salen las cosas. Algunos días te notas un poco más tosco o con alguna molestia, pero bueno. Mira, si les das una pelota a unos niños, se lo pasan bomba. Pues así estoy yo jugando al balonmano.

¿Ha hablado con Gonzalo sobre el Kiel?

Siempre nos hemos llevado bien. Al principio no le pregunté, porque quería tomar la decisión yo y que nada me condicionase, pero cuando se acercó el momento de firmar sí hemos hablado bastante y lo seguimos haciendo. Me cuenta que está muy contento. Lo más importante es que se encuentra bien después de la lesión. Está en la mejor liga del mundo, la Bundesliga, y yo siempre me he querido probar allí en uno de los clubs con más historia. Pero ahora toca Barça y lo primero es el Logroño.

Domen Makuc, un tipo excepcional / DANI BARBEITO

Que nadie dude que lo dará todo hasta el 30 de junio...

Está clarísimo. Yo soy profesional y tampoco voy a tirar piedras contra mi tejado. El club me ha dado mucho y yo le he dado bastante al club. Me queda esta temporada y voy a intentar disfrutarla al máximo. Quiero irme ganando los máximos títulos posibles.

"Ganar otra Champions sería un gran regalo de despedida"

¿Qué supondría irse del Barça ganando su cuarta Champions?

Sería la hostia... ¿se puede decir eso? Cuando llegué pensaba que sería increíble ganar una o dos. ¡Ya llevo tres! Es una competición muy dura y depende de cómo llegas a la Final Four y de cómo están los demás. Allí los porteros son clave. Nuestro objetivo siempre es estar en Colonia y, si la ganamos en 2026, sería un gran regalo de despedida.

¿Qué es lo más importante que le ha dado el Barça?

Lo primero, el grupo. Llevamos muchos años juntos, somos amigos y eso es lo más importante. Aquí he tomado consciencia de lo que significa el Barça. Y seguro que he progresado mucho como jugador. Cuando eres joven, haces algunas cosas más para el público. Quizás no es tan divertido, pero ahora respeto más la pelota. En el Barça lo más importante es ganar siempre.

Makuc quiere ganar su cuarta Champions / DANI BARBEITO

Petar Cikusa se parece al Domen que llegó. ¿Le ve algo especial?

Cada joven que llega al primer equipo tiene algo. Ha demostrado que puede jugar a alto nivel y tiene cosas, pero es un chaval de 20 años y tiene que aprender mucho. Es muy buen chaval y su momento llegará. Necesita tiempo y tiene que esperar. Le deseo lo mejor y, si puedo ayudarlo, aquí me tiene, claro.

"El equipo ha progresado y jugamos mucho mejor que al inicio de la temporada"

Este sábado a las cinco de la tarde toca ganar al Logroño para irse bien a las Navidades, ¿no?

Claro. La temporada pasada nos empataron aquí (37-37), pero eso es pasado. Estamos haciendo una temporada espectacular. Ganamos el Mundial y cada partido menos el del Magdeburgo (21-22). El equipo ha progresado y jugamos mucho mejor que al inicio de la temporada. Logroño lo está haciendo muy bien y queremos irnos felices al parón.

Luego viene el Europeo. ¿De qué es capaz esta Eslovenia?

Tenemos buenos nombres. Si somos capaces de conectar y no hay lesiones, lo podemos hacer bien. Tenemos una buena ola con tíos jóvenes de mi edad que vamos a estar motivados.