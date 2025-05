Makuc y N'Guessan lideran al Barça en la emotiva noche de las despedidas

Sin emplearse a fondo, el Barça derrotó este viernes al Tubos Aranda Villa de Aranda por 45-27 en el Palau en un partido de la 29ª jornada de la Liga Plenitude ASOBAL que empezó 45 minutos tarde y precedió al adiós a 10 jugadores de cara al próximo curso.

Barça - Tubos Aranda Villa de Aranda (balonmano, Liga ASOBAL), 23/05/2025 LIGA PLENITUDE ASOBAL BAR 45 27 ARA Alineaciones BARÇA, 45 (23+22): Vincent Gérard (p., 1'-51'), Domen Makuc (7), Luís Frade (2), Melvyn Richardson (6, 1p.), Tim N'Guessan (7), Aleix Gómez (7, 1p.), Hampus Wanne (2) -siete inicial-, Filip Saric (p.s., 52'-60'), Jonathan Carlsbogard (1), Juan Palomino (2), Javi Rodríguez (3), Thiagus Petrus, Blaz Janc (2), Aitor Ariño (2), Antonio Bazán (3) y Pol Valera (1). TUBOS ARANDA VILLA DE ARANDA, 27 (15+12): Pau Guitart (p., 1'-30'), Guillermo Fischer, Jevgenijs Rogonovs (8), Víctor Megías, Dalmau Huix (2), Álex Berbel (3, 1p.), Arthur Pereira (4, 1p.) -siete inicial-, Javier Teijón (p.s., 31'-60'), Víctor Enebral, Rubén Fernández (1), Santiago Mosquera (3), David López (2), Pol Roy (2, 1p.), Samuel Saiz (1), Lander Simon (1) y Juan Tamayo.

El doble pinchazo en el autobús arandino retrasó el duelo y la fiesta en la que el barcelonismo se despidió de Hampus Wanne, Thiagus Petrus, Pol Valera, Melvyn Richardson, Juan Palomino, Jaime Gallego, Vincent Gérard y de dos auténticos emblemas de la sección, Aitor Ariño y el lesionado Gonzalo Pérez de Vargas.

Dirigido por el mejor entrenador del curso para la ASOBAL, Javier Márquez, el Villa de Aranda plantó cara hasta el ecuador del primer tiempo (12-10) con un buen juego con el pivote letón Rogonovs, pero fue entregando la cuchara a medida que los locales aumentaron el ritmo con Aleix Gómez y Domen Makuc como referentes.

El otro protagonista fue Javi Rodríguez, que dio una cátedra sobre cómo crear superioridades en el pivote a pases de Makuc, Richardson y Palomino. Con mucha movilidad en los extremos y alguna buena parada de Gérard, los azulgranas pusieron la directa y al descanso ya ganaban por ocho goles (23-15).

Makuc siguió dirigiendo al equipo con maestría en una segunda parte que tuvo a Tim N'Guessan como figura sin olvidar a Gérard y sus 13 paradas totales. El galo será clave en la pelea por la Copa del Rey y por la Champions. Anotó dos goles seguidos para disparar al Barça a un +11 (31-20, min. 38:32). Al final, 45-27. Ahí empezó la fiesta.

Domen Makuc llega a tope al final de temporada / JAVI FERRÁNDIZ

El homenaje

Nada más acabar el partido y con Javier Uribes (presidente del CSD) y Paco Blázquez (presidente de la RFEBM) en el palco, los carteles con los 10 jugadores que dejan el Barça fueron situados en el centro de la pista. Y es que tras el homenaje llegó la entrega del título de la Liga Plenitude ASOBAL al Barça, el 32º en total y el 15º seguido.

Uno a uno, recogieron un su dorsal enmarcado de la mano del directivo encargado de la sección, Joan Solé. Vincent Gérard recibió el '57', Juan Palomino el '44', Jaime Gallego el '11', Pol Valera el '6', Hampus Wanne el '15', Javi Rodríguez el '99', Melvyn Richardson y un aplaudidísimo Thiagus Petrus, el '23' entre gritos de "¡MVP, MVP!"

El Barça recibió el título de la Liga Plenitude ASOBAL / JAVI FERRÁNDIZ

"El Barça estará siempre en mi corazón", rompió el hielo el brasileño antes de un vídeo lleno de emoción, títulos y barcelonismo. Petrus, quien se reencontrará el próximo curso con Pasqui en el Veszprém, fue el único que habló de los ocho primeros homenajeados.

Los dos referentes

El club dejó para el final a los dos grandes emblemas de la sección que también dejan el equipo este verano. Gonzalo Pérez de Vargas ya puede caminar con cierta normalidad tras su grave lesión de rodilla y recogió el '1' justo antes de que Aitor Ariño recibiese su '13'. Los dos fueron largamente ovacionados por un Palau que los idolatra.

"Es un día especial y difícil también. Ha sido un gran viaje junto a vosotros. A nivel deportivo cumplió mi sueño viniendo al Barça. He ganado todos los títulos con equipos históricos. Llegué siendo un chaval, he vivido momentos inolvidables y he creado una familia de la que estoy superorgulloso. Quiero agradecer a toda la gente que ha formado parte de este camino. Os echaré de menos. Visca el Barça i Visca Catalunya", declaró un emocionado Pérez de Vargas.

Aitor Ariño y Gonzalo Pérez de Vargas, historia viva del Barça / JAVI FERRÁNDIZ

"¡Gonzaaaaalooo, Gonzaaaalooo!", empezó cantando el canterano Aitor Ariño. "Era una noche especial y difícil para nosotros. Llevo una larga historia aquí y quiero daros las gracias a todos. Ha sido un privilegio gracias a los entrenadores, los servicios (médicos) que me han ayudado en los momentos más complicados. Gracias a todos. Y lo más importante, mis compañeros. Habéis sido mi segunda familia. Solo os pido que cuando vistáis esta camiseta, luchéis y deis todo por el Barça. Visca el Barça i Visca Catalunya", dijo el catalán.