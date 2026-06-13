La 'magia' de Gidsel y el 'muro' serbio retan ¿al Barça? en la final

En una extraordinaria semifinal, el Füchse Berlin destronó al todavía campeón Magdeburgo en un duelo alemán que acabó con 35-40 y que contó con Mathias Gidsel como gran protagonista de los primeros 40 minutos. Cuando el mejor jugador del mundo se cansó, apareció un hasta entonces inerte Dejan Milosavljev para demostrar por qué es uno de los grandes arqueros del balonmano.

Magdeburgo - Füchse Berlin (balonmano, EHF Champions League), 13/06/2026 EHF CHAMPIONS LEAGUE SCM 35 40 BER Alineaciones SC MAGDEBURG, 35 (17+18): Sergey Hernández (p., 1'-17' y 31', 5 paradas), Gisli Kristjansson (5), Magnus Saugstrup (4), Omar Ingi Magnusson (9, 8p.), Feliz Claar (4), Tim Hornke (5), Matthias Musche (2) -siete inicial-, Matej Mandic (p.s., 18-30', 1 parada, Elvar Örn Jonsson, Felix Claar, Albin Lagergren (6) y Oscar Bergendahl. FÜCHSE BERLIN, 40 (19+21): Dejan Milosavljev (p., 1'-22' y 41'-60', 1 gol y 6 paradas), Mijajlo Marsenic (2), Max Darj (1), Lasse Andersson (7), Mathias Gidsel (9), Hákun av Teigum (5), Nils Lichtlein (5) -siete inicial-, Lasse Ludwig (p.s., 23'-40, 3 paradas), Tim Freihöfer (8, 4p.), Matthes Langhoff (2), Nejc Cehte, Aitor Ariño y Lukas Herburger.

Por tanto, el conjunto berlinés ya espera rival en la gran final tras imponerse con nuevo récord de espectadores (20.122). Su rival será el Barça o el Aalborg, que disputarán la segunda semifinal a las 18.00 horas, en directo en la web de SPORT y en Esport3. Los de Carlos Ortega parten como favoritos ante un equipazo en el que brillan el meta niklas Landin, Arnoldsen, Hoxer o Juri Knorr, con pasado en el Barça Atlètic.

Era un duelo de estilos entre los ataques pausados y al límite del campeón de la Bundesliga y el balonmano rápido y vertiginoso de los capitalinos, campeones de la Copa y de la Supercopa alemanas esta temporada. De inicio, el Magdeburgo logró su objetivo tan solo durante 12 minutos (5-5). A partir de ahí, los 'Zorros' jugaron más a gusto con una gran labor del exazulgrana Lasse Andersson en defensa (y después en ataque con siete goles)

El principal culpable fue, cómo no, Mathias Gidsel. Ya nadie discute que es el mejor jugador del mundo. El danés repartió dos asistencias preciosas a Andersson y a Marsenic antes de desplegar su arsenal realizador y culminar una contra con el 10-13 (min. 17:49). Bennet Wieger amagó con el tiempo muerto, pero se aguantó y su equipo casi equilibró el marcador con tantos de Magnusson y un gran Lagergren (12-13).

Sin embargo, un paradón de Mandic tras sustituir a Sergey Hernández y un tanto a la contra de Freihöfer devolvieron el +3 al Füchse (15-18) a 1:26 del intermedio, al que se llegó con 17-19 y con la sensación de que el campeón de la pasada edición lo tendría crudo si no conseguía frenar a Gidsel. Pero... ¿es eso realmente posible? La quimérica respuesta, en la segunda parte.

Los primeros 10 minutos de la reanudación fueron sencillamente espectaculares. Kristjansson se echó el equipo a sus espaldas e hizo mucho daño, bajando el centro de gravedad y anotando o provocando siete metros. Sin embargo, enfrente Gidsel controlaba todos los registros con dos tantos a la contra o frenando los ataques. El caso es que el marcador seguía igual en el 40' (25-27).

Kristjansson trata de marcharse de Max Darj / EHF

El Magdeburgo no se rinde nunca y equilibró la semifinal con el quinto tanto sin fallo de Magnusson de siete metros (29-29, min. 43:28). Incluso culminó la remontada con dos paradas de un desaparecido Sergey Hernández y un gol a a contra del capitán Musche (32-31, min. 47:14). El Magdeburgo había frenado a Gidsel con una defensa de ayudas, pero apareció para firmar el 33-35 a 8:02 del final.

Tras hibernar durante 45 minutos como los osos, Dejan Milosavljev emergió con cuatro paradas seguidas para empezar a sellar la victoria berlinesa (33-38) y el tanto en contragol de Langhoff sentenció la victoria de los 'Zorros' con el 35-39 a 1:20 del final. El meta serbio incluso marcó de portería a portería y el Füchse venció con toda justicia por 35-40.