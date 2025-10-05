La madurez exprés de Djordje Cikusa

El Barça apostó fuerte el pasado verano por una importante renovación en el primer equipo de balonmano con la marcha de 10 jugadores y la llegada de ocho si se les suma un Antonio Bazán que finalmente se quedará una temporada más, aparcando un año su objetivo laboral de ser médico de familia.

Una de las caras nuevas es Djordje Cikusa. El lateral derecho renovó en abril de 2024 junto a su hermano gemelo Petar hasta 2027, pero sus caminos se separaron al final del curso 2023-24. Djordje salió cedido una temporada al potente Montpellier galo y Petar se quedó en el primer equipo y el pasado mes de abril amplió su contrato hasta 2029.

No lo pasó bien el de Bordils los primeros meses a las órdenes de Érick Mathé, quien lo relegó a la condición de especialista defensivo en una faceta en la que ya había ofrecido un buen rendimiento en sus apariciones en el primer equipo. El internacional español apretó los dientes y regresó mucho más maduro al Palau.

Djordje Cikusa ganó la Copa de Francia con el Montpellier / INSTAGRAM

"Fui a Montpellier pensando que tendría otro rol, pero al final me encontré con lo que había y me terminé acostumbrando. Me di cuenta de cuál era mi posición y la verdad es que me fue muy bien y estoy contento por la experiencia. Hasta ahora me está yendo bien y estoy muy contento por el equipo. Y por mí, claro", explicó a SPORT tras anotar siete goles ante el Cangas (42-31).

Desde que en plena temporada supo que el Barça lo repescaría, Djordje Cikusa se centró en llegar lo más preparado posible y ello incluye las vacaciones. "La verdad es que me he pasado el verano entrenando y tampoco pensaba demasiado en lo que me iba a encontrar ni en lo que se espera de mí. Sabía a qué venía, sé cuál es mi rol y lo quiero hacer cada vez mejor", prosigue.

En cuanto al claro paso adelante defensivo que lo ha convertido en un valor seguro para Carlos Ortega en el 'dos', el lateral derecho admite haber subido de seis a ocho kilos desde que debutó en el primer equipo hace dos años. "He aprendido mucho de mis compañeros. Los entrenamientos diarios son increíblemente intensos y sobre todo es gracias a ellos", indica con humildad.

Djordje Cikusa marcó siete goles ante el Cangas / DANI BARBEITO

"Se trata de combinar dos factores. Tengo que ponerme más fuerte, pero lo que yo quiero es que no se me vaya la explosividad ni lo rápido que creo que soy. Al final se trata de combinar este tipo de fuerza que necesitas y esa explosividad. Si lo consigo, todo va a ir bien, ya verás", recalcó el gerundense.

Pese a ello, sus siete goles ante el Cangas o los 15 que hizo en 'semis' en la Supercopa de Catalunya invitan a pensar que también puede ser clave en ataque. "Quiero aprovechar todos los minutos que me dé Carlos y si puedo atacar más, mejor. Todo lleva su tiempo. Aquí lo importante es el equipo y estoy seguro es de que vamos a competir con todo por cada título", añadió Djordje Cikusa.